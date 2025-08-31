Floresta avança de forma inédita para 2ª Fase da Série C; veja adversários na luta pelo acesso
Verdão jogará um quadrangular, com 6 jogos para um inédito acesso para a Série B
O Floresta fez história e conseguiu pela 1ª vez em 5 participações seguidas, uma vaga na 2ª Fase da Série C. O Verdão venceu o São Bernardo no sábado por 2x0 no Domingão, contou com o tropeço do Ituano para o Náutico e avançou em 8º lugar com 27 pontos.
Com a classificação em 8º, o Lobo da Vila enfrentará em um quadrangular: Caxias (líder da 1ª Fase), Londrina (4º colocado) e São Bernardo (5º colocado). Os dois primeiros colocados conquistarão o acesso para a Série B.
Como será o quadrangular?
O Floresta disputará 6 partidas, de ida e volta com os três adversários. Os dois primeiros colocados avançam.
O outro quadrangular é formado por: Ponte Preta, Guarani/SP, Náutico e Brusque. Dois também subirão para a Série B.
Veja tabela do Verdão:
1ª Rodada (06/09 ou 07/09)
Floresta x Caxias
São Bernardo x Londrina
2ª Rodada (13/09 ou 14/09)
Caxias x São Bernardo
Londrina x Floresta
3ª Rodada (20/09 ou 21/09)
Londrina x Caxias
Floresta x São Bernardo
4ª Rodada (27/09 ou 28/09)
Caxias x Londrina
São Bernardo x Floresta
5ª Rodada (04/10 ou 05/10)
São Bernardo x Caxias
Floresta x Londrina
6ª rodada (11/10 ou 12/10)
Caxias x Floresta
Londrina x São Bernardo