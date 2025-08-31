Floresta avança de forma inédita para 2ª Fase da Série C; veja adversários na luta pelo acesso

O Floresta fez história e conseguiu pela 1ª vez em 5 participações seguidas, uma vaga na 2ª Fase da Série C. O Verdão venceu o São Bernardo no sábado por 2x0 no Domingão, contou com o tropeço do Ituano para o Náutico e avançou em 8º lugar com 27 pontos.

Legenda: Classificação final da Série C com os 8 classificados e os 4 rebaixados Foto: Reprodução / ogol

Com a classificação em 8º, o Lobo da Vila enfrentará em um quadrangular: Caxias (líder da 1ª Fase), Londrina (4º colocado) e São Bernardo (5º colocado). Os dois primeiros colocados conquistarão o acesso para a Série B.

Legenda: O Verdão teve jogo difícil contra o já classificado São Bernardo por 2x0 e avançou na Série C Foto: Kely Pereira / Floresta

Como será o quadrangular?

O Floresta disputará 6 partidas, de ida e volta com os três adversários. Os dois primeiros colocados avançam.

O outro quadrangular é formado por: Ponte Preta, Guarani/SP, Náutico e Brusque. Dois também subirão para a Série B.

Veja tabela do Verdão:

1ª Rodada (06/09 ou 07/09)

Floresta x Caxias

São Bernardo x Londrina

2ª Rodada (13/09 ou 14/09)

Caxias x São Bernardo

Londrina x Floresta

3ª Rodada (20/09 ou 21/09)

Londrina x Caxias

Floresta x São Bernardo

4ª Rodada (27/09 ou 28/09)

Caxias x Londrina

São Bernardo x Floresta

5ª Rodada (04/10 ou 05/10)

São Bernardo x Caxias

Floresta x Londrina

6ª rodada (11/10 ou 12/10)

Caxias x Floresta

Londrina x São Bernardo