Ferroviário sente desfalques e missão contra o Fortaleza fica praticamente impossível após o 2x0

O Ferroviário se complicou no Campeonato Cearense ao perder de 2x0 para o Fortaleza no PV neste sábado (14), pelo jogo de ida da semifinal.

O time coral precisará, no dia 21, reverter uma vantagem leonina, de dois gols para levar para os pênaltis, e 3 gols para avançar direto. Convenhamos, a missão é praticamente impossível.

O cenário é amplamente desfavorável para os corais, já que o mando do jogo de volta é do Fortaleza, ou seja, a torcida lotará o PV - e o time leonino encorpou com os reforços.

A verdade é que para avançar, o Ferroviário não poderia perder o jogo deste sábado. A equipe precisava chegar vivo para o jogo de volta, deixando o confronto em aberto por mais tempo possível ou para levar para os pênaltis.

Desfalques pesaram

A equipe de Nuno Pereira sentiu demais os desfalques de Lucas Black e Thalisson.

Logo a dupla criativa no meio campo, com capacidade de passes mais precisos e decisivos.

Sem eles, João Neto e Brayan jogaram e não deram a dinâmica ao meio campo. Assim, Kiuan e Jeffinho ficaram apagados, sem receber bolas.

Legenda: O Ferroviário atuou desfalcado de seus melhores jogadores e amargou a derrota Foto: KID JUNIOR / SVM

A equipe até criou chances de gol, mas parou em Brenno, goleiro do Fortaleza. João Neto, Mena e Ramires perderam oportunidades de ouro para mudar a cara do jogo após sofrer um gol com 14 minutos. Contra times do porte o Fortaleza, as oportunidades não podem ser despediçadas.

Na etapa final, ficou claro que as peças de reposição de Nuno Pereira não são as ideais e reduziram a qualidade do time, que não teve forças para reagir após sofrer o segundo gol, que lance semelhante a outros em que teve a meta vazada, por falha de marcação.

Para o jogo de volta, é tentar o retorno de Lucas Black e Thalisson, mas as chances corais passam por um jogo perfeito dele, e um muito errático do Fortaleza, o que parece impossível pelo atual estágio das equipes.