Ferroviário e Iguatu estarão juntos na Série D 2025 com outros dois times cearenses: veja análise

Ferroviário e Iguatu não queriam estar na Série D 2025 mas terão que jogá-la em 2025. O Ferrão estava na Serie C este ano mas caiu em uma campanha fraquíssima, enquanto o Azulão perdeu a chance de acesso a perder nos pênaltis para o Anápolis/GO no último sábado.

Ambos se juntarão a Maracanã e Horizonte, que conseguiram vaga via Campeonato Cearense 2024. Vale lembrar que o Fortaleza está na Série A e garantido na elite em 2025, o Ceará está na Série B na luta pelo acesso para a elite de 2025 e o Floresta garantido na Série C em 2025.

Legenda: O Ferroviário fez uma Série C abaixo da esperada e foi rebaixado com uma rodada de antecedência Foto: Lenílson Santos/ Ferroviário

Ferroviário e Iguatu

Ferroviário e Iguatu tem potencial para fazer uma Série D consistente. Mas antes, precisam se reagrupar já para a Copa Fares Lopes de 2025. Os dois, fizeram a final do ano passado, com o Azulão sendo campeão nos pênaltis.

Estar na Copa do Brasil garante cotas altas por participação e avanço nas fases que viabilizam reforços. O Ferrão mesmo chegou forte para a Série D de 2023 sendo campeão após reforçar o elenco. E claro, jogarem um Campeonato Cearense consistente.

O Tubarão da Barra precisará se reformular após uma Série C terrível, com Raimundinho começando o trabalho. Ele já dirigiu o Ferrão no último jogo na 'Terceirona', quando já estava rebaixado.

Legenda: O Iguatu foi eliminado na Série D nas quartas de finais, no confronto do acesso Foto: João Marcos Lima | ADI

Já o Azulão, é considerado uma força do Interior do Estado e tem potencial para continuar assim. O trabalho de Flávio Araújo foi muito bom na Série D, com a equipe chegando até o último mata-mata. A equipe chegou com 100% de aproveitamento no Morenão para o confronto com o Anápolis/GO, mas empatou em 3 a 3 no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis.

A campanha foi sólida, e o trabalho precisa continuar. Claro que há um abatimento natural por perder um acesso para a Série C, mas há nomes de grande valia no elenco.

Jogadores como Mauro Iguatu, Júlio Ferrari, Uesles, Guidio, Tiaguinho, Pedrinho, Diego Viana, Davi Torres e Otacílio Marcos, se permanecerem, mantém o Iguatu forte.

Mas pela campanha de destaque na Série D, a diretoria do Azulão certamente terá dificuldade em mantê-los pela valorização deles. A permanência de Flávio Araújo também é uma incógnita, pois ele tem muito mercado no Nordeste.

Maracanã e Horizonte

O Maracanã já teve a experiencia de jogar a Série D deste ano. Mas não passou da 1ª Fase. A campanha foi ruim, mas valeu pelo aprendizado.

Se o técnico Júnior Cearense permanecer para a Fares Lopes e 2025, poderá montar um elenco forte, já que ele conhece muito o futebol cearense.

Legenda: O Maracanã fez um ótimo campeonato cearense, mas uma Série D decepcionante Foto: THIAGO GADELHA / SVM

A campanha do Estadual 2024 foi boa, em 4º, o desafio é repetir com um novo elenco. A permanência de Testinha, Junior Mandacaru, Indio, Patuta, Pio e Ray seria muito interessante para o clube.

O Horizonte é uma novidade para 2025. O ano do Galo do Tabuleiro foi ruim, com a equipe disputando a permanência do Cearense via quadrangular do rebaixamento. Comandado técnico Filinto Holanda, a equipe foi campeã do quadrangular e garantiu vaga na Série D.

O investimento da equipe será menor entre os times cearenses. O planejamento para a Fares Lopes será crucial, assim como do Estadual do ano que vem.