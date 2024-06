Eurocopa define classificados para as Oitavas de Final: veja análise dos confrontos

A Fase de Grupos da Eurocopa 2024 foi encerrada nesta quarta-feira (26), quando foram definidos todos os 16 classificados para as Oitavas de Final.

Além dos classificados, já estão definidos também os confrontos de Oitavas de Final e o chaveamento até a grande final.

Veja os confrontos e análise de cada um:

Suíça x Itália

A Itália é a atual campeã, tem muita camisa e tradição, mas apresentou um futebol apenas regular na 1ª Fase. Fez 4 pontos, garantindo a 2ª colocação com um gol nos acréscimos diante da Croácia. Assim, A Suíça mostrou mais consistência na 1ª Fase, fez jogo duro com a favorita Alemanha, que só arrancou um empate no fim do jogo.

Legenda: A Itália é a atual campeã, mas sofreu para avançar de fase. Foto: Divulgação / @EURO2024

A Itália depende demais do jogo aéreo com Barella e do apoio dos alas Di Lorenzo e Dimarco. A equipe precisará jogar mais de quiser passar pela Suiça.

Os suíços mantem a solidez defensiva e com a segurança de Sommer, e o talento de Xhaka e Shaqiri.

(Palpite: Itália)

Alemanha x Dinamarca

A Alemanha mostrou um futebol solidário e talento do meio pra frente. Kimmich, na direita e Mittelstadt, na esquerda, estão muito bem nas alas.

O meio tem craques como Kroos e Gundogan, e o ataque tem os talentosos Musiala e Havertz.

A seleção da casa é muito favorita diante da Dinamarca.

Legenda: A Alemanha joga em casa e tem um time seguro e coletivo na luta pelo quarto título Foto: Divulgação / @EURO2024

A Dinamarca fez uma 1ª Fase sem brilho e não deve ter forças para competir com a Alemanha. Foi 2ª colocada com 3 empates e depende demais de Eriksen.

O time tem coadjuvantes como Hjulmand e Maehle, e um grande goleiro: Kasper Schmeichel. Mas não deve ser suficiente para avançar.

Palpite (Alemanha)

Inglaterra x Eslováquia

A Seleção inglesa é a maior decepção entre as clasificadas. Jogando um futebol pobre, sem criatividade, avançou em um grupo fraco. O trabalho de Southgate é ruim, escalando seus principais jogadores como Foden e Bellingham. O conjunto não rendeu até agora e a equipe precisa corresponder.

Legenda: A Inglaterra vem jogando mal na Euro, apesar de seus grandes jogadores Foto: Divulgação / @EURO2024

A Eslováquia mostrou força ao vencer a Bélgica na estreia e avançou de fase. O time tem bons jogadores, como Duda, Skriniar e Schranz, é bem treinado, mas só terá chance se a Inglaterra continuar quebrando a bola.

Palpite (Inglaterra)

Espanha x Geórgia

A Espanha jogou o melhor futebol da Euro até agora. É um time coletivo, corajoso e tem um meio campo excelente, com Rodri, Pedri e Fábian Ruiz. Na frente, Lamine Yamal e Nico Williams formam ótima dupla.

Legenda: A Espanha joga o melhor futebol da Euro e foi a única com 100% de aproveitamento Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Geórgia foi uma das surpresas da 1ª Fase, jogando um futebol consistente. É bem treinada e possui dois ótimos jogadores: o goleiro Mamardashvilie e os atacantes Kvaratskhelia e Mikautadze.

A campanha da Geórgia é legal, mas a Espanha deve avançar.

Palpite: Espanha



França x Bélgica

O confronto é pesado, de duas ótimas seleções, mas que ainda não jogaram tudo que podem na Euro. Longe disso. A França foi burocrática na 1ª Fase e passou em 2º em seu grupo, vencendo a Áustria com gol contra e empatando com Holanda e Polônia.

Legenda: A França de Mbappé ainda não mostrou a que veio na Euro Foto: Divulgação / @EURO2024

A geração é talentosa, mas pode jogar mais. O ataque precisa funcionar, pois tem Mbappé, Dembélé e Griezmann.

A Bélgica passou de fase no sufoco contra a valente Ucrânia e também precisará jogar mais. O time depende muito do talento de De Bruyne para criar jogadas, e dos dribles de Doku na ponta. O centroavante Lukaku está sendo pouco acionado - parece sempre estar no lugar errado - e isso tem complicado para os belgas.

Palpite: França

Portugal x Eslovênia

A Seleção Portuguesa foi surpreendida na última rodada de seu grupo pela Geórgia ao poupar jogadores, mas não deve ter problemas contra a Eslovênia. Os eslovenos não aguerridos, bem treinados, mas falta mais qualidade.

O goleiro Oblak é uma muralha e tem ao seu lado dois bons defendores: Jaka Bijol e Erik Janza. Na frente, Sporar tem qualidade.

Legenda: Portugal tem um ataque poderoso, liderado por um Cristiano Ronaldo, mais cerebral e solidário Foto: Divulgação / @EURO2024

O que sobra em Portugal: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. E lá atrás, Pepe tem jogado o fino, muito seguro nas antecipações e desarmes.

Palpite: Portugal

Romênia x Holanda

A Holanda jogou para o gasto na 1ª Fase e passou com 4 pontos como umas das melhores terceiras colocadas. Foi melhor que Polônia e França, mas não que a Áustria.

Legenda: A Holanda tem um ataque forte, com Gapko em grande fase Foto: Divulgação / @EURO2024

A defesa é segura com Aké e Van Dijk, mas as laterais dão muito espaço e o meio é pouco combativo. Na frente, Gakpo, Depay e Simons formam um bom trio, mas o time precisará jogar mais para avançar.

Legenda: A Romênia surpreendeu na 1ª Fase e tem potencial para fazer jogo duro contra a Holanda Foto: Divulgação / @EURO2024

A Romênia agradou na 1ª Fase com um futebol compacto e direto. Destaque para o goleiro Niță, muito seguro, o meia Marin e o defensor Ratiu. Além deles, Stanciu pode desequilibrar.

O confronto promete ser um dos mais equilibrados das Oitavas de Final.

Palpite: Holanda

Áustria x Turquia

O confronto é interessante pela força e qualidade que a Àustria mostrou contra França, Polônia e Holanda, passando em 1º de forma surpreendente.

A equipe é muito bem treinada, compactada e tem o talento de Sabitzer, melhor jogador da Euro até agora.

Legenda: A Austria jogou um grande futebol na 1ª Fase, e é liderada pelo melhor jogador da Euro até então: o meia Sabitzer Foto: Divulgação / @EURO2024

Ele distribui o jogo, tem muita visão de jogo e pode desequilibrar com ótimas associações com Seiwald e Baumgartner. Na defesa, Posch é ótima peça ofensiva e Trauner é um zagueiro muito seguro.

Legenda: A Turquia tem se superado apoiada por uma torcida fanática e é liderada pelo experiente Çalhanoglu Foto: Divulgação / @EURO2024

A Turquia é um caso a parte pelo apoio incrível que tem nas arquibancadas. A comunidade turca é enorme lá e faz a diferença. A equipe joga com muita raça e entrega. O time tem dois ótimos jogadores, o experiente Çalhanoglu na armação e o jovem Arda Güler

na conclusão de jogadas.

Além deles, a defesa é segura, com o goleiro Muldur, e os defensores Akaydin e Kadloglu

Palpite: Áustria