Em 17 edições de pontos corridos, apenas um time subiu com a pontuação do Ceará na 30ª rodada

O Ceará tem uma missão das mais difíceis na Série B após a derrota para o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro na última segunda-feira (7). Conseguir o acesso tendo apenas 45 pontos após a 30ª rodada. Em 17 edições de pontos corridos - de 2006 a 2023 - apenas um time subiu com a pontuação que o Ceará tem agora.

Ter apenas um time, em uma edição, que conseguiu subir, mostra o tamanho do desafio que o Vovô tem. Será uma exceção dentro de um campeonato que raramente permite reações nas 8 rodadas finais. O normal é o G4 não mudar mais. O grupo de acesso só mudou em 8 edições das 17. De 68 colocações no G4 em 17 edições, apenas 9 mudaram, e apenas em uma delas na atual situação do Ceará.

Como foi em 2011

Voltando para 2011, na única fez em que um time com 45 pontos subiu: O Sport era o 6º com 45 pontos, com Portuguesa (61), Ponte Preta (53), Guaratinguetá (50) e Náutico (50). Eram os mesmos 5 pontos que o Ceará tem de diferença para o G4.

O Sport somou 16 pontos e subiu com 5 vitórias e 1 empate em 8 jogos, perdendo dois. O Rubro-Negro subiu com 61 pontos, abaixo da média histórica, tirando o Guaratinguetá no G4. Na ocasião, subiram Portuguesa (81), Náutico (64), Ponte Preta 63 e Sport (61).

O agravante desta situação do Ceará é que dificilmente um time subirá com 61 pontos. A média histórica é 63 Para o Ceará, 6 vitórias pode ser suficiente, ainda que a conta é seja alta em aproveitamento de 70%, maior que o do líder Novorizontino. Outro ponto a ser destacado é que o Sport estava em 6º e precisou passar um time a menos que o Vozão precisará agora, já que está em 7º.

Legenda: Os 10 primeiros da Série B após a 30ª rodada Foto: Reprodução / srgoool

Muitos torcedores do Ceará me perguntaram de ontem para hoje se tudo tinha acabado após a derrota para o Sport. Nada no futebol é impossível. São 24 pontos em disputa e até o 10º colocado Amazonas pode subir ainda para a Série A. Portanto, se o 10º colocado pode, o Ceará, em 7º também pode. Agora, terá que conseguir uma reação grandiosa e contar com tropeços dos adversários para isso. O Vovô ainda enfrenta: Ponte Preta (C), Ituano (F), Santos (F), Paysandu (C), Avaí (C), Botafogo-SP (F), América Mineiro (C) e Guarani (F)

Legenda: O técnico Léo Condé tem uma tarefa difícil com o Ceará na reta final da Série B Foto: Kid Júnior / SVM

Veja todos as colocações finais e G4 após a 30ª rodada:

2023

38ª rodada

Vitória (72 pontos)

Juventude (65)

Criciúma (64)

Atlético/GO (64)

30ª rodada

Vitória (58)

Sport (54)

Juventude (53)

Guarani (53)

* O Atlético/GO tinha 50, em 6º e o Criciúma tinha 48 em 7º

2022 38ª rodada

Cruzeiro 78

Grêmio 65

Bahia 62

Vasco 62

30ª rodada

Cruzeiro 65

Bahia 51

Grêmio 50

Vasco 48

Não mudou o G4

2021

38ª rodada

Botafogo 70

Goiás 65

Coritiba 64

Avaí 64

30ª rodada

Coritiba 54

Botafogo 52

Goiás 51

Avaí 50

Não mudou o G4

2020

38ª rodada

Chapecoense 73

América/MG 73

Juventude 61

Cuiabá 61

30ª rodada

Chapecoense 59

América/MG 57

Cuiabá 50

Juventude 49

Não mudou o G4

2019

38ª rodada

Bragantino 75

Sport 68

Coritiba 66

Atlético/GO 62

30ª rodada

Bragantino 59

Sport 53

Atlético/GO 49

Coritiba 48

Não mudou o G4

2018

38ª rodada

Fortaleza 71

CSA 62

Avaí 61

Goiás 60

30ª rodada

Fortaleza 56

Goiás 50

CSA 50

Avaí 48

Não mudou o G4

2017

38ª rodada

América-MG 73

Internacional 71

Ceará 67

Paraná 64

30ª rodada

Internacional 58

América/MG 55

Ceará 54

Paraná 52

Não mudou o G4

2016

38ª rodada

Atlético/GO 76

Avaí 66

Vasco 65

Bahia 63

30ª rodada

Atlético/GO 55

Vasco 54

Náutico 48

Avaí 48

O Bahia era o 6º com 46

2015

38ª rodada

Botafogo 72

Santa Cruz 67

Vitória 66

América/MG 65

30ª rodada

Botafogo 56

Vitória 55

América/MG 51

Santa Cruz 48

Não mudou o G4

2014

38ª rodada

Joinville 70

Ponte Preta 69

Vasco 63

Avaí 62

30ª rodada

Ponte Preta 57

Joiville 54

Vasco 54

Avaí 52

Não mudou o G4

2013

38ª rodada

Palmeiras 79

Chapecoense 72

Sport 63

Figueirense 60

30ª rodada

Palmeiras 65

Chapecoense 58

Sport 49

Paraná 49

O Figueirense era o 8º com 46.

2012

38ª rodada

Goiás 78

Criciúma 73

Atlético/PR 71

Vitória 71

30ª rodada

Criciúma 64

Vitória 63

Goiás 61

São Caetano 56

Atlético Paranaense era o 5º com 55

2011

38ª rodada

Portuguesa 81

Náutico 64

Ponte Preta 63

Sport 61

30ª rodada

Portuguesa 61

Ponte Preta 53

Guaratinguetá 50

Náutico 50

Sport era o 6º com 45

2010

Coritiba 71

Figueirense 67

Bahia 65

América/MG 63

30ª rodada

Coritiba 59

Figueirense 55

América/MG 52

Bahia 52

Não mudou o G4

2009

Vasco 76

Guarani 69

Ceará 68

Atlético/GO 65

30ª rodada

Vasco 60

Guarani 59

Ceará 56

Figueirense 51

Atlético/GO era o 5º com 50

2008

Corinthians 85

Santo André 68

Avaí 67

Barueri 63

30ª rodada

Corinthians 64

Avaí 53

Santo André 52

Barueri 51

Não mudou o G4

2007

Coritiba 69

Ipatinga 67

Portuguesa 63

Vitória 59

30ª rodada

Coritiba 55

Vitória 50

Portuguesa 49

Criciúma 48

Ipatinga era o 5º com 48

2006

Atlético/MG 71

Sport 64

Náutico 64

América/MG 61

30ª rodada

Atlético/MG 54

Sport 51

Náutico 49

Coritiba 47

América/MG era o 5º com 46