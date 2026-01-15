Eliminado em oito dias após 3 derrotas, o Maracanã é a grande decepção do Cearense 2026

De campeão da Taça Fares Lopes a eliminado do Campeonato Cearense em 8 dias. Este é o recorte recente do Maracanã, que de um time promissor do Estadual, passou a ser a maior decepção entre os 10 participante do certame de 2026.

Para um time com campanhas seguras nos últimos anos, mantendo o técnico Júnior Cearense e uma base de elenco, o desempenho é decepcionante.

A Raposa Metropolitana foi eliminada do Estadual com 3 derrotas, amargando a ida para o quadrangular do rebaixamento.

Em um campeonato curto com apenas 4 rodadas na 1ª Fase, o Maracanã se despediu melancolicamente em incríveis 8 dias.

No dia 6 de janeiro, estreou perdendo para o Ferroviário por 1x0 no Almir Dutra, já no dia 10 perdeu de novo, para o Quixadá no Abilhão por 1x0, e no último dia 13, outra derrota, para o Horizonte, no Almir Dutra por 2x1.

Legenda: O Maracanã foi eliminado do Campeonato Cearense após 3 derrotas em 8 dias Foto: @manoelfrancca

O saldo foi uma eliminação precoce, já que não tem mais chances de ser no mínimo 3º colocado do Grupo A.

A equipe só cumpre tabela no dia 18 contra o Fortaleza no PV, e aguarda o quadrangular do rebaixamento, com datas 25/01, 3/02, e 8/02. E também será curto, com apenas 3 jogos.

Grupo vencedor foi desfeito

A equipe que fracassou no Cearense 2026 é praticamente a mesma que foi campeã da Fares Lopes no dia 5 de dezembro, mas já diferente da equipe que foi 3ª no Cearense e chegou até a 3ª Fase da Copa do Brasil

Do time campeão da Fares Lopes ainda estão no elenco: o experiente goleiro Douglas Dias, Guilherme, Vinícius Oliveira, Geilson, Robert, Thalison, Júnior Goiaba e Soares, além de chegarem reforços como o volante Lincoln e o meia Esquerdinha.

O técnico Júnior Cearense, na 3º temporada pelo clube, não conseguiu fazer o time render, sendo inferior aos adversários nos 3 jogos.

Mas está desfigurada em comparação ao time que foi 3º no Estadual 2025 e que chegou até a 3ª Fase da Copa do Brasil, parando no Internacional.

Legenda: Ninguém do time titular que foi até a 3ª Fase da Copa do Brasil e encarou o Inter está mais no Maracanã Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Daquele time titular, ninguém está mais no clube. Rayr (Tirol), Rafael Mandacaru (Juazeirense), Jairo (Tirol), Edimar (IAPE), Leandro (Juazeirense), Patuta (Imperatriz), Wilker (Treze), Rogério (Iguatu), Michel Pires (Fluminense de Feira), Davi Torres (Anapolina), Bravo (Juazeirense).

São poucos remanescentes, como Shider, Luis Suares e Goiaba. Após a eliminação para o Colorado gaúcho, a equipe caiu de rendimento ainda na Série D do Brasileiro, caindo na 1ª Fase.

Agora, Júnior Cearense terá a missão de deixar a equipe minimamente competitiva em pouco tempo para se manter na elite do futebol cearense.