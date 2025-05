Eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil é um vexame para uma temporada que já era ruim

A eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil foi justa após dois jogos contra o Retrô. O Tricolor de Aço foi amplamente dominado na Arena Pernambuco no jogo de ida, e no Castelão, também não fez um bom jogo e após um novo empate em 1 a 1, amargou a eliminação nos pênaltis.

Nas penalidades, o time pernambucano foi perfeito e o Fortaleza desperdiçou duas cobranças, com Volpi sendo decisivo com duas defesas.

A eliminação é um duro golpe para o restante da temporada leonina, que já é ruim. A temporada 2025 do Fortaleza é terrível, com uma dezena de jogo ruins e poucas exibições à altura do elenco montado.

Não vencer o Retrô, com todo respeito aos jogadores da equipe, que foram briosos e muito organizados ao longo dos dois jogos, é um vexame para um time de Série A e do investimento milionário do Fortaleza.

Legenda: Vojvoda não está conseguindo fazer o Fortaleza jogar Foto: KID JUNIOR / SVM

A campanha na Série A é ruim, em 14º com 10 pontos em 9 rodadas, na Libertadores também, precisando pontuar com o Racing fora na última rodada da 1ª Fase.

Sem falar nas competições do 1º semestre, com atuações abaixo na Copa do Nordeste e na final do Campeonato Cearense contra o Ceará.

Trabalho ruim

A verdade é que o trabalho do Vojvoda de 2025 é ruim. Eu já falei isso em outras colunas ao longo do ano e o Fortaleza não evolui como time.

A culpa não é só dele, muitos jogadores estão em má fase técnica. As atuações de Gustavo Mancha, David Luiz, Bruno Pacheco, Pol Fernandez, Deyverson e Marinho foram muito abaixo contra o Retrô. Só João Ricardo, Martínez e Breno Lopes se salvaram.

Dos que entraram, Calebe até tentou algo, com Lucero e Kervin pouco acrescentando.

Se fosse outro treinador, já teria sido demitido do Fortaleza, mas como ele tem uma história grandiosa no clube, a diretoria leonina acredita que ele pode reverter e fazer este time jogar. Um voto de confiança é sempre dado no próximo jogo pela qualidade do elenco e histórico de Vojvoda, mas não se confirma e uma atuação ruim vem.

Vojvoda tem muito trabalho pela frente até o fim do ano e a eliminação instaura uma crise, como os protestos do torcedor evidenciam. A pressão tente a aumentar bastante após o vexame na Copa do Brasil e clube precisará se mexer, contratando reforços, desligando jogadores que não estão rendendo, para não prolongar o ano ruim.