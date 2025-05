Dos brasileiros, só Fortaleza, São Paulo e Bahia podem se classificar na 5ª rodada da Libertadores

A 4ª rodada da Fase de Grupos da Libertadores foi uma montanha russa de emoções e resultados para os 7 times brasileiros: o Palmeiras foi o 1º a se classificar matematicamente para a 2ª Fase, outros dois se complicaram ao cair para 3º lugar (Flamengo, Botafogo e Inter), e outros três podem se classificar já na próxima rodada (Fortaleza, São Paulo e Bahia).

Veja a situação de cada clube brasileiro na Libertadores:

Grupo A) Botafogo

O Glorioso, atual campeão, tem apenas 6 pontos e está em 3º do Grupo A. O time só venceu o Carabobo, duas vezes, e está atrás de Estudiantes e Universidad de Chile. Mas os recebe em casa e se vencer as duas, estará na 2ª Fase.

Legenda: O Botafogo está em 3º do Grupo A Foto: Reprodução / Conmebol

Jogos que faltam:

5ª rodada

Universidad de Chile x Carabobo - 13/05 - 21:30

Botafogo x Estudiantes - 14/05 - 21:30

6ª rodada

Botafogo x Universidad de Chile - 27/05 - 21:30

Estudiantes x Carabobo - 27/05 - 21:30

Grupo C) Flamengo

O Rubro-Negro empatou com o Central Córdoba fora de casa e se complicou na Libertadores. Com 5 pontos, está atrás da LDU e do time argentino e precisa vencer os dois jogos que terá no Maracanã para estar na 2ª Fase. A classificação pode ser definida no saldo de gols por um triplice empate em pontos (11), por isso vencer bem os 2 jogos será vital.

Legenda: O Flamengo está em 3º do Grupo C da Libertadores Foto: Reprodução / Conmebol

Jogos que faltam:

5ª rodada

Deportivo Táchira x Central Córdoba - 13/05 - 19:00

Flamengo x LDU - 15/05 - 21:30

6ª rodada

Flamengo x Deportivo Táchira - 28/05 - 21:30

LDU x Central Córdoba - 28/05 - 21:30

Grupo D) São Paulo

O Tricolor Paulista lidera o Grupo com 10 pontos, e se classificará já na 5ª rodada se empatar em casa com o Libertad. Pode até se classificar perdendo, caso o Alianza não vença o Talleres.

Legenda: O São Paulo está no Grupo D da Libertadores e lidera Foto: Reprodução / Conmebol

Jogos que faltam:

5ª rodada

São Paulo x Libertad - 14/05 - 21:30

Talleres x Alianza Lima - 15/05 -19:00

6ª rodada

São Paulo x Talleres - 27/05 - 19:00

Libertad x Alianza Lima - 27/05- 19:00

Grupo E) Fortaleza

Legenda: O Leão vem de goleada em cima do Colo Colo e pode se classificar na próxima rodada Foto: KID JUNIOR / SVM

O Leão está com moral após golear o Colo Colo por 4x0 no Castelão pela rodada anterior. A vitória o fez saltar para a vice-liderança do Grupo E com 7 pontos e só depende de si para se classificar. Se vencer o Bucaramanga no Castelão, garante vaga com um rodada de antedecência. Se empatar, joga por um empate na última rodada contra o Racing em Avellaneda.

Legenda: O Fortaleza está na vice-liderança do Grupo E da Libertadores Foto: Reprodução / Conmebol

Jogos que faltam:

5ª rodada

Fortaleza x Atlético Bucaramanga - 13/05 - 21:30

Racing x Colo-Colo - 14/05 - 21:30

6º rodada

Racing x Fortaleza - 29/05 - 21:30

Colo-Colo x Atlético Bucaramanga - 29/05 - 21:30

Grupo F) Bahia e Internacional

O Grupo da Morte está emocionante e imprevisível, o único com 2 brasileiros, Bahia e Internacional. O Tricolor lidera com 7 pontos e se vencer o Atlético Nacional fora de casa estará classificado para a 2ª Fase. Caso não vença, decidirá sua vida fora de casa contra o Internacional.

Já o Inter, está em 3º com 5 pontos e precisa somar pelo menos 4 pontos se quiser avançar. Garantia mesmo, só se vencer os dois jogos que faltam.

Legenda: O Grupo F tem dois brasileiros (Bahia e Inter) e está muito equilibrado Foto: Reprodução / Conmebol

Jogos que faltam:

5ª rodada

Atlético Nacional x Bahia - 14/05 - 19:00

Nacional-URU x Internacional - 15/05 - 19:00

6ª rodada

Internacional x Bahia - 28/05 - 19:00

Nacional-URU x Atlético Nacional - 28/05 - 19:00

Grupo G) Palmeiras

O Verdão tem 12 pontos no Grupo G, e tem 100% de aproveitamento, já classificado para a 2ª Fase. O time de Abel Ferreira luta para ter a melhor campanha geral para ter mandos de campo até a semifinal.

Legenda: O Palmeiras é o único clube brasileiro já classificado para a 2ª Fase Foto: Reprodução / Conmebol

Jogos que faltam:

5ª rodada

Sporting Cristal x Cerro Porteño - 13/05 - 21:30

Palmeiras x Bolívar - 15/05- 19:00

6ª rodada

Palmeiras x Sporting Cristal - 28/05 -21:30

Bolívar x Cerro Porteño - 28/05 -21:30