Distância do Ceará para o G4 da Série B aumenta para 4 pontos com vitória do Sport contra o Paysandu

A distância do Ceará para o G4 aumentou para 4 pontos com o complemento da 28ª rodada nesta segunda-feira (23). Com a vitória do Sport por 1 a 0 diante do Paysandu, na Curuzu, em Belém (PA) nesta segunda-feira (23), o time pernambucano chegou aos 46 pontos, assumiu a 3º colocação, e 'jogou' o Mirassol para 4º com 46. O Vila Nova, que foi goleado pelo Ceará por 4 a 0 no domingo, deixou o G4, com 45.

Assim, o Vovô não pode mais entrar no G4 ao fim da 29ª rodada, quando enfrenta o Brusque no Castelão às 19 horas. Isso porque, com 42 pontos, o Ceará não pode ultrapassar Mirassol ou Sport, ambos com 46.

Mas a rodada ainda pode ser positiva para o Vovô caso ele reduza a distância para G4.

Cenários do Ceará para 29ª rodada:

1 ponto do G4

Se o Ceará vencer o Brusque, chega aos 45 pontos e pode 'colar' no G4, reduzindo a distância para 1 ponto. Isso porque, Mirassol e Sport se enfrentam no domingo, no estádio Maião, em Mirassol, às 18h30. O derrotado no confronto se mantém com 46, e o Vovô fica com 45. Lembrando que o Vovô também precisaria que o Vila Nova não vencesse o Botafogo/SP no OBA. Um empate deixaria o Vila com 46 pontos.

2 pontos do G4

Vencendo, o Ceará chega aos 45 pontos e caso Mirassol e Sport empatem, o Vovô fica a dois pontos dos dois: (45 a 47). Lembrando que o Vovô também precisaria que o Vila Nova não vencesse o Botafogo/SP no OBA. Um empate deixaria o Vila com 46 pontos.

3 pontos do G4

Caso haja um vencedor entre Mirassol e Sport, e uma vitória do Vila Nova diante do Botafogo, a distância do Ceará para o G4 ficaria em 3 pontos. Quem abriria o G4 seria o Vila com 48.