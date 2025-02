Definição de rebaixados no Cearense fica para a última rodada; veja análise

Ficou tudo pra última rodada. Floresta, Iguatu, Barbalha e Cariri definirão suas situações para 2026 na 3ª rodada do quadrangular da permanência, no dia 27. Só dois deles permanecerão na elite do futebol cearense, e outros dois cairão para a Série B.

Os resultados da 2ª rodada definiram o que cada equipe precisará fazer na rodada final. O Floresta venceu o Iguatu por 1 a 0 no Domingão, e Cariri e Barbalha empataram em 1 a 1 no Romeirão.

O Verdão venceu na sexta-feira no Domingão com gol de Ruan. Já neste domingo, o Cariri conquistou o primeiro ponto e evitou o rebaixamento antecipado. O gol do Negro Anil foi anotado por Sabará, enquanto Vitor Ribeiro marcou para a Raposa dos Verdes Canaviais.

Legenda: Cariri e Barbalha empataram em 1 a 1 neste domingo pelo Campeonato Cearense Foto: @segundo_filmagens / FCF

Com isso, o Floresta lidera o quadrangular com 4 pontos, o Iguatu vem em seguida com 3 pontos, depois Barbalha (2) e Cariri (1).

Os jogos da rodada final são os seguintes: Floresta x Cariri no Domingão, Iguatu x Barbalha no Morenão, ambos no dia 27, às 19 horas. Floresta e Iguatu jogam em casa e pelo empate para permanecer na elite, por isso são os grandes favoritos para jogar a Série A Cearense de 2026.

Para Barbalha e Cariri, a situação é mais complicada. O Barbalha permanecerá na elite com uma vitória simples. O Cariri só permanece se vencer o Floresta por mais de um gol de diferença, já que tem saldo negativo de 3, e o Floresta de 1 positivo. Se o Indio vencer por 2 gols de diferença, empatará no saldo de gols e ultrapassará o Floresta no número de gols marcados.

Verdão e Azulão tem times melhores que seus adversários e são favoritos para permanecer. Há uma disparidade técnica entre Floresta e Cariri, e um pouco mais de equilíbrio entre Iguatu e Barbalha.