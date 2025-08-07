Copa Fares Lopes define participantes para edição 2025; veja quem joga e ausências

Onze clubes confirmaram participação na Copa Fares Lopes de 2025. A competição dá vaga na Copa do Brasil de 2026, será jogada no segundo semestre, ainda não tem data de início. Será a 16ª edição do torneio.

Participantes:

Legenda: 11 equipes jogarão a Copa Fares Lopes de 2025 Foto: Divulgação / FCF



Seis equipes participaram da Série A do Cearense em 2025: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Maracanã e Tirol.

Quatro disputaram a Série B Cearense: Caucaia, Atlético Cearense, Itapipoca e Quixadá.

E um jogou a Série C Cearense: O Vila Real, de Sobral, que fará sua estreia.

Cota generosa

A Copa Fares Lopes deveria ser mais valorizada pelos clubes por dar uma vaga na Copa do Brasil. Só por cota de participação na 1ª Fase da Copa do Brasil, equipes recebem R$ 458 mil.

Para o Ferroviário e equipes menores, de menor investimento, o valor é muito relevante.

E se um time conseguir avançar, garante premiações generosas. O Maracanã este ano, ganhou mais de 4,1 milhões após classificação para a 3ª fase, quando foi eliminado pelo Internacional.

Ausências sentidas

Por isso é de se lamentar ausências como do Iguatu, Maranguape e Horizonte, que estarão na elite do Cearense em 2026, mas não se inscreveram.

A ausência de times do Cariri também precisa ser lamentada: Icasa, Guarani de Juazeiro e Barbalha, que jogarão a Série B Cearense no ano que vem, não se inscreveram.

Eu sei que pesa muito estar na Série B, pelo menor investimento, mas os times do Cariri são muito importantes para estarem ausentes.

Crateús e Guarany de Sobral, recém promovidos para a Série B Cearense, também não se inscreveram.

Análise do Torneio

Com Ceará e Fortaleza atuando com as equipes Sub-20, o título do torneio fica aberto aos outros participantes. O Ferroviário sempre é um postulante forte ao título, mas equipes como Floresta, Maracanã e Tirol podem surpreender.

Para o Quixadá, que subiu para a elite do Cearense e jogará em 2026, será a oportunidades para medir sua força antes do Estadual.

As demais, de divisões inferiores, terão que se superar para avançar no torneio, caso de Itapipoca, Atlético, Caucaia e Vila Real.

Todos os campeões

Ferroviário (3 títulos: 2018, 2020 e 2024)

Icasa (2 títulos: 2014 e 2021)

Horizonte (2 títulos: 2010 e 2011)

Guarani de Juazeiro (2 títulos: 2012 e 2016)

Iguatu (1 título: 2023)

Pacajus (1 título: 2022)

Caucaia (1 título: 2019)

Floresta (1 título: 2017)

Guarany de Sobral (1 título: 2015)

Barbalha (1 título: 2013)