Copa do Mundo Dia #17: Portugal dá show e Espanha cai com merecimento

O último dia das Oitavas de Final da Copa do Mundo foi de resultados surpreendentes e atuações antagônicas de favoritos. Enquanto Portugal goleou a Suíça por 6 a 1, com grande atuação coletiva - a melhor das Oitavas - a Espanha decepcionou em foi eliminada ao perder nos pênaltis para Marrocos. Os espanhóis, abusaram da posse de bola e da paciência de quem assistiu aos 120 minutos de jogo, incluindo o tempo normal e a prorrogação.

A diferença de atuações de Portugal e Espanha foi gritante. Enquanto os portugueses foram brilhantes na arte de atacar, finalizar e golear o adversário, a Espanha mostrou ao mundo como ter só posse de bola de um lado para outro não leva a nada.

Legenda: Marrocos comemora a classificação contra a Espanha: uma vaga merecida Foto: Divulgação / FIFA

Claro que Marrocos tem seus méritos em fechar espaços, em não deixar a Espanha entrar em sua defesa, mas jogadores como Gavi, Pedri, Ferrán Torres e Marco Asensio foram apagados e nada fizeram de diferente para criar chances.

Nada finalizações de fora da área, de tabela mais rápidas - deviam aprender com o Brasil - e um futebol sonolento.

A equipe de Luis Henrique não é capaz de pressionar o adversário em velocidade, na jogada aérea, em aproximação, dribles, nada. Só tocar a bola de um lado para outro em busca de espaços que não apareciam.

Mesmo com muito menos posse de bola, Marrocos foi mais direto e perigoso, tendo a bola do jogo no tempo normal e depois na prorrogação.

Portugal deu show

O show que se esperava da Espanha quem deu foi Portugal. A equipe lusitana fez uma bela partida e mostrou a eterna rival como se joga futebol. E olha que Cristiano Ronaldo foi barrado pelo técnico Fernando Santos e começou no banco. Falando em treinador, ele mostrou uma estrela - ou sorte daquelas gigantes - já que o jogador escolhido para substituir Cristiano, fez uma partida de gala e marcou 3 gols: Gonçalo Ramos

Legenda: Gonçalo Ramos marcou 3 gols e foi o nome do jogo por Portugal Foto: Divulgação / FIFA

Imagina a pressão em substituir um dos maiores jogadores de todos os tempos de seu país. O garoto, atacante do Benfica, fez uma partidaça e marcou 3 gols, no primeiro 'hat-trick' da Copa.

Além dele, brilharam João Felix e Bruno Fernandes, sendo responsáveis pela criação de jogadas e assistências para gol. Outro meia, Bernardo Silva, auxiliou a dupla muito bem.

A defesa portuguesa mostrou segurança - Pepe marcou até gol - e os laterais auxiliaram muito ofensivamente: Dalot e Raphael Guerreiro.

Cristiano volta?

Com a classificação, Portugal enfrentará Marrocos. Será favorito e tem um jogo muito mais incisivo e vertical que a inoperante Espanha. O desafio será grande para Marrocos e a pergunta que o mundo faz é? Cristiano Ronaldo voltará como titular nas quartas?

Legenda: Cristiano Ronaldo começou o jogo de Portugal no banco diante da Suíça Foto: Divulgação / FIFA

Com o time jogando o fino, em uma atuação praticamente perfeita, otécnico Fernando Santos dificilmente mudará a formação inicial que venceu hoje a Suíça.

Se isso acontecer, Cristiano Ronaldo terá que entender seu novo papel no grupo e como líder que é, pode liderar essa nova geração, mesmo com menos minutos em campo.