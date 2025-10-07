Condé deve manter manter formação do Ceará ou mudar contra o Sport? Veja opções

O Ceará volta a treinar nesta quarta-feira (8), mas só joga no dia 15, contra o Sport, pela 28ª rodada da Série A, por estarmos em um período de Data Fifa, para jogos de Seleções Nacionais. Assim, Léo Condé terá cerca de 7 dias para montar o Vozão para o confronto com o Leão da Ilha.

Sem nenhum atleta suspenso ou no DM, o treinador pode escalar a formação que quiser diante do Sport. E uma indagação pertinente é: Ele mantém o esquema mais ofensivo que deu tão certo diante do Santos ou escala uma formação mais cautelosa fora de casa diante do Sport? Ou será que ele pode encontrar um 'meio termo' entre as duas formações?

A escolha de Condé passa por alguns fatores que diferenciam os dois jogos. O jogo do Santos foi no Castelão e a vitória era uma necessidade pela proximidade do Z4, que poderia cair para 4 pontos. Agora, com 9 de vantagem, e um jogo fora de casa, Condé pode ter dúvidas.

Tudo vai depender da estratégia. O Ceará vai pressionar o Sport na Ilha desde o início? Vai tomar a iniciativa do jogo? Ou jogará mais cauteloso, esperando as ações do desesperado time da casa, lanterna da Série A?

Formação 1

Legenda: Condé pode repetir o time que venceu o Santos no Castelão com jogo impositivo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Manter o time que enfrentou o Santos. Com Lourenço de volante e Mugni na criação, o Ceará ganha em ofensividade. Fernandinho mantido na ponta esquerda. O Ceará seria um time propositivo como diante do Santos.

Formação 2

Legenda: Formação parecida com a que enfrentou o São Paulo, com um time mais combativo no meio, com Richardson Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A formação dois é parecida com a que enfrentou o São Paulo (e venceu no Morumbi por 1x0). Com Richardson retornando ao meio campo e Lourenço voltando a jogar adiantado na armação. E Fernandinho na vaga de Paulo Baya. Seria um time mais combativo no meio.

Formação 3

Legenda: Esta formação é híbrida das outras duas com Richardson na contenção e manter Lucas Mugni na armação de jogadas. Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Esta formação é híbrida das outras duas. Condé pode deixar o meio campo mais combativo com Richardson e Dieguinho, mas manter Lucas Mugni na armação de jogadas.