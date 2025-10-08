Como Palermo deve escalar o Fortaleza sem Matheus Pereira? Veja opções para dupla de volantes

O Fortaleza terá um desfalque considerável para enfrentar o Vasco no dia 15, no Castelão, pela 28ª rodada da Série A: o volante Matheus Pereira. Ele recebeu o 3º cartão amarelo contra o Juventude, no último domingo (5) e será desfalque.

Trata-se do melhor jogador do Fortaleza na Série A, que inicia o jogo pensado no meio campo, qualificando a saída de bola. Sem ele, o técnico Martín Palermo perde muito.

Legenda: Matheus Pereira é um dos jogadores mais regulares do Fortaleza, um dos melhores do time na Série A e será desfalque contra o Vasco Foto: KID JUNIOR / SVM

Mas quais as opções para o treinador montar o meio campo? Qual dupla de volantes ele pode escalar? Palermo terá uma semana para montar o Fortaleza para enfrentar o Vasco no Castelão pela Série A.

Nos 'campinhos' escalei o Fortaleza que acredito o ideal para o jogo - exceto João Ricardo, que está com tendinite no ombro e pode demorar a voltar - mudando apenas as duplas de volantes;

Dupla 1: Matheus Rossetto e Lucas Sasha

Legenda: Rossetto e Lucas Sasha iniciaram o jogo contra o Juventude formando a dupla de volantes, que pode ser repetida contra o Vasco Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

No jogo diante do Juventude, Palermo escalou Matheus Pereira mais adiantado, como meia, e não funcionou. A dupla de volantes foi Matheus Rossetto e Lucas Sasha. Portanto, a dupla pode ser mantida.

A mudança ainda no intervalo, recuando Matheus Pereira para sua função de volante, e tirando Rossetto para entrada de Gusmán como armador, foi mais para qualificar a saída de bola com Matheus, nem tanto por Rossetto tenha ido mal.

Assim, Palermo pode só manter a dupla que iniciou o jogo - Lucas Sasha e Matheus Rossetto - iniciando o jogo com Gusmán.

Dupla 2: Rodrigo e Lucas Sasha

Legenda: Rodrigo tem ganho mais minutos com Palermo e pode ganhar chance ao lado de Lucas Sasha no meio Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A segunda opção de dupla vai pela mais frequente utilização de Rodrigo por Martín Palermo. Ele foi utilizado em 3 dos 5 jogos com o treinador argentino, ganhando mais minutos. Contra o Juventude, entrou no lugar de Sasha. Mas os dois podem fazer dupla contra o Vasco.

Dupla 3: Pochettino e Lucas Sasha

Legenda: Pochettino já fez a função de volante com Vojvoda algumas vezes e pode ser recuado por Palermo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

O jogador que mais se assemelha com Matheus Pereira em qualidade de passe e visão de jogo no elenco do Fortaleza é Pochettino. Ele não vem em bom momento, caiu muito de rendimento junto com outros tantos jogadores, mas se Palermo quiser manter a característica no meio, pode utilizá-lo ali junto com Lucas Sasha. Pochettino já fez a função de volante com Vojvoda algumas vezes e pode ser recuado. Mas a equipe ficaria com o meio campo menos combativo, já que .Pochettino desarma menos que Matheus Pereira.

Dupla 4: Pierre e Lucas Sasha

Legenda: Pierre ao lado de Sasha formaria um meio campo mais 'pegador' contra o Vasco Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Outra opção de dupla de volantes seria mais conservadora, uma dupla mais combativa no meio-campo: Lucas Sasha e Pierre. Seria uma novidade, já que Pierre só jogou com Palermo na estreia, sendo titular contra o Vitória, jogando 62 minutos.