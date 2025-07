Como o Flamengo deve jogar contra o Ceará? Veja análise tática

O Ceará terá uma 'pedreira' pela frente no domingo (3), ao encarar o líder da Série A: O Flamengo.

Claro que o Vozão joga em casa, no Castelão que estará lotado de alvinegros, e vem de grande vitória diante do então líder Cruzeiro fora de casa, por 2x1 no Mineirão no domingo anterior.

O que o torcedor do Ceará precisa saber deste Flamengo que lidera a Série A e encarará o Vozão?

O time carioca tem um estilo bem ousado de jogar, implementado por Filipe Luis, treinador moderno e com influência de técnicos que o treinaram como jogador, os casos de Jorge Jesus e Diego Simeone.

O estilo de jogo do "cabeludo' é o 4-2-3-1, com a primeira linha de quatro, dois volantes, e três meias que avançam para 'abastecer' o centroavante de referência.

Provável escalação contra o Ceará

Legenda: Como o Flamengo deve atuar contra o Ceará Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

As diferenças do 4-2-3-1 de Filipe Luis dos demais treinadores que também adotam este esquema são sutis. Veja quais:

1) Linha alta defensiva

Legenda: O Flamengo joga com uma linha defensiva alta para pressionar o adversário, e Léo Ortiz, zagueiro técnico, inicia a construção de jogadas Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo joga com uma linha de defesa agressiva, quase na intermediária quando ataca. Como tem um zagueiro muito técnico e construtor como Léo Ortiz - o "camisa 10 da zaga" apelido dado por Zico - a criação de jogadas começa por ele, ou pelos laterais.

Assim, que a linha de defesa avança, as duas outras linha do meio também fazem, 'sufocando' o adversário no campo dele.

Claro que o Fla não faz essa pressão o jogo inteiro, mas como Filipe Luis sempre busca ser protagonista do jogo, o início geralmente é assim, propositivo.

O volante Jorginho circula da bola e dá o ritmo do jogo, com Allan sendo mais 'destruidor', na ausência de Pulgar, lesionado.

A segunda linha do meio geralmente tem Bruno Henrique na esquerda, Luis Araújo na direita e Arrascaeta centralizado.

E na frente, sem Pedro - suspenso - Plata deve fazer a função de 9.

2) Agressivo na marcação da saída de bola do adversário

Legenda: Plata é um atacante que pode jogar como referência na frente, mas também na ponta direita Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O torcedor do Ceará deve lembrar do episódio 'Pedro' com Filipe Luis, cobrando mais entrega do jogador. Pois bem.

O treinador espera já do 9 no comando de ataque que ele marque a saída de bola do adversário, por isso ele alterna com Plata ou até Juninho, que não são centroavantes, mas são velozes e marcam a saída de bola.

3) Pressão Pós-Perda

Legenda: Ao perder a bola, o Flamengo faz a chamada Pressão Pós Perda (PPP), para a retomar rapidamente Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Essa característica vem do Flamengo de Jorge Jesus, que ganhou a Série A e a Libertadores.

Como o nome já diz, o time faz uma pressão no adversário no momento em que perder a bola.

E a linha alta defensiva facilita muito que o time já esteja posicionado mais à frente para 'sufocar' o adversário caso perca a bola e dificulte sair jogando.

3) Ataque móvel

Legenda: Os atacantes do Flamengo fazem trocas de posições constantes para confundir a marcação adversária Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O ataque do Flamengo é formado pelos três da linha do meio campo, sendo dois abertos pelas pontas, e o meia centralizado.

Mas Filipe Luis pede intensa movimentação e troca de posicionamento.

Assim, em momentos do jogo, é possível ver Arrascaeta na esquerda, Bruno Henrique centralizado no meio, ou Luis Araújo. Até se o centroavante for mais móvel, como Plata ou Juninho - Wallace Yan está suspenso e não enfrenta o Ceará - este também pode cair para uma ponta e outro jogador estar ali.

É o conceito do jogo posicional, em que jogadores trocam de função mas a posição determinada na tática precisa ser preenchida por outro jogador.

O que o Ceará precisa fazer para anular o Fla?

Bem, Léo Condé já tem uma amostra muito segura e de sucesso contra o Cruzeiro, na vitória por 2x1 no Mineirão. Claro que o estilo de jogo do time mineiro é diferente do Flamengo, mas o 4-1-4-1 implementado por Condé deve ser repetido e pode ser efetivo.

No Mineirão, com o Ceará foi eficiente nos contra-ataques, com saída de bola rápida e boa conclusão, pode tentar replicar isso contra o Fla. Mas precisa ser eficiente em sair na marcação alta Rubro-Negra, e quando roubar a bola, ser rápido nas decisões.

Ou seja, o nivel de concentração do time do Ceará precisa ser altíssimo, assim como foi diante do Cruzeiro.