Como fica o grupo do Fortaleza na Libertadores após pontos ganhos no Chile? Veja jogos que faltam

Depois de 20 dias de 'atraso' a Conmebol finalmente definiu sobre o jogo cancelado entre Colo Colo x Fortaleza pela Libertadores, disputado no estádio Monumental de Santiago. A entidade concedeu os 3 pontos ao Fortaleza, punindo o time chileno pelos incidentes dentro e fora do estádio, no jogo da 2ª rodada. Assim, a classificação do Grupo E da Libertadores mudou, com o Leão saltando da última para a 3ª colocação, entrando na briga pela vaga na 2ª Fase. E como fica o Grupo do Tricolor?

Veja classificação:

Legenda: Classificação do Grupo E da Libertadores após pontos ganhos do Fortaleza Foto: Reprodução / Srgoool.com.br



Análise:

O Fortaleza entrou na briga pela vaga na 2ª Fase, ao sair da última colocação com 1 ponto e chegar aos 4. Na 3ª colocação, o Leão está atrás do Bucaramanga com 5 pontos, e empatado com o Racing, com 4. E na frente do Colo Colo que fica com 2.

Restando 3 rodadas, o Tricolor de Aço tem 2 jogos seguidos em casa, contra Colo Colo e Bucaramanga, decidindo fora de casa contra o Racing. Assim, há cenários para classificação antes da última rodada contra o Racing, no El Cilindro ou mesmo chegar precisando de pontos lá. Só o Tricolor e o time argentino terão 2 jogos em casa no returno. Bucaramanga e Colo Colo apenas um.

Não dá pra dizer que a classificação ficou acessível, porque nunca é fácil um jogo de Libertadores, mesmo jogando em casa. A fase do Leão é ruim, mas o cenário se abriu com os pontos ganhos e a equipe só depende de sí para avançar. O elenco do Leão tem grandes jogadores, mas será preciso jogar muito mais do que está jogando para se classificar. O certo é que o Grupo E é um dos mais equilibrados da Libertadores e será emocionante até o final.

Veja jogos do Grupo E.



4ª RODADA:

Américo Montanini - 06/05 - 19:00

Atlético Bucaramanga x Racing

Castelão - 06/05 - 21:30

Fortaleza x Colo-Colo

5ª RODADA

Castelão (CE) - 13/05 - 21:30

Fortaleza x Atlético Bucaramanga

Presidente Perón - 14/05 - 21:30

Racing x Colo-Colo

6ª RODADA

Presidente Perón - 29/05 - 21:30

Racing x Fortaleza

Monumental de Santiago - 29/05 - 21:30

Colo-Colo x Atlético Bucaramanga