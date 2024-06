Como estão os clubes cearenses na Série D do Brasileiro após 6 rodadas

Iguatu, Atlético e Maracanã são os representantes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro e entraram em campo pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, com jogos na sexta, sábado e domingo. Os três clubes Grupo A3 e buscam uma vaga no G4 para avançar de fase.

Na sexta-feira (31), o Azulão venceu o Potiguar de Mossoró por 2 a 0, no estádio Morenão, em Iguatu. Os gols do time cearense foram marcados por Davi Torres e Luis Soares no 2º tempo. Com o resultado, o time do técnico Flávio Araújo - que fez sua estreia - está em 3º lugar com 11 pontos.

No sábado (1), o Maracanã foi derrotado por 1 a 0 pelo Santa Cruz/RN, no estádio Barretão, com gol de Tiringa, no último minuto de jogo. Com o resultado, o time alvianil caiu para 7º com 5 pontos, a penúltima colocação da chave.

No domingo (2), o Atlético Cearense surpreendeu o Sousa/PB no estádio Marizão, em Sousa (PB), vencendo por 3 a 2. Hiago abriu o placar para o time da casa, com Hiago, Breno Santos e Ari viraram para a Águia ainda no 1º tempo.

Legenda: O Atlético Cearense conquistou excelente vitória fora de casa contra o Sousa/PB Foto: Kauan Ferreira / FC Atlético

Na etapa final, o Atlético ficou com um jogador a menos após expulsão de Breno Araújo, e sofreu o empate com Hebert. Mas nos acréscimos, o time cearense arrancou vitória heróica com gol contra de Valério. Com o resultado, o Atlético subiu para 5ª colocação com 6 pontos, 3 do G4.

Sequência

Restam 8 rodadas para o fim da 1ª Fase da Série D e o Iguatu está firme no G4, com vantagem de 5 pontos para o Atlético. O Azulão do Centro-Sul é candidato a classificação.

Atlético e Maracanã ainda podem surpreender, terão que reagir para buscar a vaga no G4, que parece consolidado. O Treze é o melhor time do Grupo A3, com 16 pontos (5 vitória e um empate), seguido do surpreendente Santa Cruz/RN (vice-campeão estadual), com 12 pontos. O Iguatu está em 3º e o tradicional América/RN tem 9. Com torcida e camisa pesada, o Dragão tem tudo para embalar sob o comando do técnico Marquinhos Santos.

O Sousa/PB era um dos favoritos antes do Grupo A3 começar, pela campanha na Copa do Brasil - eliminou o Cruzeiro - e pelo título paraibano, mas o começo da equipe do Dinossauro é decepcionante. Mas há margem para a equipe reagir e disputar a vaga com o Atlético e Maracanã.



PRÓXIMOS JOGOS DOS CEARENSES:

Atlético x Santa Cruz de Natal

Sábado (8) - 16h - Domingão

América-RN x Iguatu

Sábado (8) - 17h - Arena das Dunas

Maracanã x Sousa-PB

Domingo (9) - 15h - Almir Dutra