Como está a Série B? Restando apenas 5 rodadas, 10 clubes lutam pelo acesso; Veja análise

A Série B do Campeonato Brasileiro está na reta final, restando apenas 5 rodadas. E a disputa pelo acesso está acirrada, com 10 clubes com chances reais de subir para a Série A. Do Coritiba, líder com 57, até o Atlético/GO, 10º com 48, todos tem chance de acesso.

Legenda: A Série B de 2025 tem os 10 primeiros com chance de acesso restando 5 rodadas Foto: Reprodução / srgoool

O Coxa, líder, tem vantagem de apenas 3 pontos para o 5º colocado, o Novorizontino, 1º time fora do G4. Enquanto o Dragão, está 6 pontos do G4.

Na luta pelo acesso, Criciúma é o melhor do returno, com 25 pontos, mas o Remo é o time mais embalado. São 5 vitórias seguidas, com o técnico Guto Ferreira, ex-Ceará.

Legenda: Pedro Rocha, ex-Fortaleza, é artilheiro da Série B e um dos destaques do Remo, que está no G4 Foto: Samara Miranda / Remo

Outros dois times que estão crescendo de rendimento são: Chapecoense e CRB.

O Goiás, que chegou a liderar, tem queda de rendimento, e só somou 15 pontos no returno.

Em 2024, foi muito acirrada a disputa pelo acesso

A rodada 34 começa na sexta-feira (24), e a última rodada será no dia 22 de novembro.

Portanto, em um mês, serão conhecidos os 4 que subirão para a Série A para 2026.

Ano passado, o Ceará subiu em 4º com 64, mesma pontuação do 5º colocado, o Novorizontino, mas o superando pelo número de vitórias (19 a 18). O Goiás, foi o 6º com 63.

A tendência é que a disputa pelo acesso seja como em 2024, até a última rodada, e bem acirrada.

Rebaixados

O Z4 da Série B hoje é formado por Volta Redonda, Botafogo/SP, Amazonas e Paysandu.

O Papão está praticamente rebaixado para a Série C.

No mais, os outros três lutam para sair, com Athletic, Ferroviária e América/MG ainda ameaçados.