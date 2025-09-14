Com um a menos, Ceará consegue ponto valioso fora de casa com alterações certeiras de Condé

O cenário era desfavorável ao Ceará após expulsão de Rodriguinho aos 28 do 2º tempo e sofrer o gol do desempate do Vasco logo depois. Uma reação parecia inviável para um Ceará que vinha jogando um 2º tempo ruim, mas ela veio, graças as alterações feitas por Léo Condé.

Nunca é fácil reagir fora de casa com um jogador a menos em uma Série A. O Ceará tinha poucos minutos para isso e chegou lá aos 49, com uma jogada de dois jogadores que tinham entrado 10 minutos antes: Fernandinho e Pedro Henrique.

Fernandinho ganhou a dividida de Paulo Henrique, chutou para defesa de Léo Jardim e Pedro Henrique definiu o empate.

A cartada foi inteligente, já que com um a menos, o Ceará precisava de mais mobilidade e precisou 'sacrificar' Pedro Raul.

Ter um 9 naquele momento não era interessante para Condé e o time manteve dois jogadores rápidos nas pontas para criar alguma coisa.

Rodriguinho...

E deu certo. O ponto é valioso, mas quase não veio por uma bobagem de Rodriguinho. Ele ficou só 8 minutos em campo e foi expulso por uma falta no meio campo em Barros. Ele entrou com um pé mais alto que o normal e recebeu vermelho direto, aos 28.

O Ceará tinha pelo menos mais 30 minutos com um a menos pra segurar o empate e sofreu o 2º gol momentos depois.

Vale chamar a atenção de Rodriguinho para este tipo de lance, por ele ser um meia-atacante. Como ele não tem a precisão no desarme, é evitar.

Outro ponto a ser destacado é a oscilação do Ceará nos dois tempos. O primeiro foi bom, com várias chances para sair vencendo, mas a etapa final foi ruim, com um ritmo abaixo de intensidade mesmo, ou ímpeto na busca pela vitória.

Gordura para o Z4

No fim, o empate veio e da forma que foi, digamos heroico, o Ceará pode chegar para o jogo com o Bahia aqui com mais tranquilidade e buscar uma vitória para estancar a aproximação dos times do Z4. A distância aumentou um ponto na rodada, agora é de 5, mas o time sempre teve uma vantagem mais segura, de 6 a 7 pontos.

E tentar aumentar ainda mais essa vantagem ao receber o forte time do Bahia, uma das pedras do sapato do Vozão na temporada.