Com todos os times ameaçados, veja cenários para a última rodada do quadrangular do rebaixamento

Ficou tudo para a última rodada. Os resultados da 2ª rodada do quadrangular da permanência embolaram a disputa pelas duas vagas de permanência e deixou os quatro times - Maranguape, Quixadá, Tirol e Maracanã - ainda ameaçados pelas duas vagas de rebaixamento.

As vitórias de Maranguape e Quixadá, emocionantes por 3x2 contra Tirol e Maracanã, desenharam o cenário para a última rodada.

Classificação

Legenda: Classificação do quadrangular do rebaixamento ao fim da 2ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Jogos da 3ª rodada

09/02 - 19h - Abilhão

Quixadá x Maranguape

09/02 - 19h - PV

Tirol x Maracanã

Cenários para cada time

Maranguape

O Gavião só depende de si para permanecer. Se vencer ou empatar, o Gavião da Serra se mantém na elite.

Se perder para o Quixadá, precisa torcer para que o Tirol empate com o Maracanã, desde que supere a Coruja em saldo ou número de gols marcados.

Se o Maracanã vencer, também não pode superar o Maranguape em saldo ou número de gols marcados.

Quixadá

Se o Canarinho do Sertão vencer, permanece na elite.

Se empatar, só permanece se o Tirol também empatar seu jogo, desde que se mantenha na frente marcando mais gols, já que o saldo dos dois é igual.

Se perder estará rebaixado.

Tirol

A Coruja permanecerá na elite se vencer o Maracanã.

Se empatar, só permanece se o Quixadá também empatar seu jogo, desde que se mantenha na frente marcando mais gols, já que o saldo dos dois é igual.

Se perder, estará rebaixado.

Maracanã

A situação mais complicada é do Alvianil. Só a vitória mantém as chances do Maracanã.

Para escapar, precisa vencer e torcer para que o clube entre Maranguape e Quixadá que permanecer com 4 pontos, tenha um saldo inferior a ele. Hoje o saldo do Maracanã é -1, inferior a de todos os adversários.

Ou seja, ele precisa vencer o Tirol e torcer para que o perdedor de Maranguape e Quixadá perca saldo para ultrapassá-lo.

Se perder ou empatar, estará rebaixado.