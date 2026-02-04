Com todos os times ameaçados, veja cenários para a última rodada do quadrangular do rebaixamento
Maranguape, Quixadá, Tirol e Maracanã disputam duas vagas para se salvar; dois vão cair
Ficou tudo para a última rodada. Os resultados da 2ª rodada do quadrangular da permanência embolaram a disputa pelas duas vagas de permanência e deixou os quatro times - Maranguape, Quixadá, Tirol e Maracanã - ainda ameaçados pelas duas vagas de rebaixamento.
As vitórias de Maranguape e Quixadá, emocionantes por 3x2 contra Tirol e Maracanã, desenharam o cenário para a última rodada.
Classificação
Jogos da 3ª rodada
09/02 - 19h - Abilhão
Quixadá x Maranguape
09/02 - 19h - PV
Tirol x Maracanã
Cenários para cada time
Maranguape
O Gavião só depende de si para permanecer. Se vencer ou empatar, o Gavião da Serra se mantém na elite.
Se perder para o Quixadá, precisa torcer para que o Tirol empate com o Maracanã, desde que supere a Coruja em saldo ou número de gols marcados.
Se o Maracanã vencer, também não pode superar o Maranguape em saldo ou número de gols marcados.
Quixadá
Se o Canarinho do Sertão vencer, permanece na elite.
Se empatar, só permanece se o Tirol também empatar seu jogo, desde que se mantenha na frente marcando mais gols, já que o saldo dos dois é igual.
Se perder estará rebaixado.
Tirol
A Coruja permanecerá na elite se vencer o Maracanã.
Se empatar, só permanece se o Quixadá também empatar seu jogo, desde que se mantenha na frente marcando mais gols, já que o saldo dos dois é igual.
Se perder, estará rebaixado.
Maracanã
A situação mais complicada é do Alvianil. Só a vitória mantém as chances do Maracanã.
Para escapar, precisa vencer e torcer para que o clube entre Maranguape e Quixadá que permanecer com 4 pontos, tenha um saldo inferior a ele. Hoje o saldo do Maracanã é -1, inferior a de todos os adversários.
Ou seja, ele precisa vencer o Tirol e torcer para que o perdedor de Maranguape e Quixadá perca saldo para ultrapassá-lo.
Se perder ou empatar, estará rebaixado.