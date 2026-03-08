Com o título, Fortaleza ganha motivação na luta pelo acesso na Série B que se inicia em duas semanas

Se os campeonatos estaduais são uma espécie de esquenta, de preparativos para a temporada, o Fortaleza ganha um combustível para a Série B que se inicia em duas semanas. O Leão foi campeão cearense depois de dois anos, mostrando força e competitividade após uma profunda reformulação de elenco.

Após a traumática queda da Série A, o grupo foi reformulado, com jogadores importantes saindo a cada semana, e o técnico Thiago Carpini com extrema dificuldade para achar um time titular.

Mas as peças foram chegando no decorrer do Cearense e na reta final, nas semifinais e finais, o time achou uma formação consistente e superou o Ceará na decisão após dois empates.

Nos 180 minutos da decisão, o Fortaleza foi melhor que o Vovô em 3 tempos. Apenas no 1º tempo do 2º jogo o adversário foi melhor. No mais, o Leão conseguiu ser melhor na decisão.

Caras novas como Maílton - o melhor jogador da equipe - Luiz Fernando, além de remanescentes como Brenno, Brítez, Pierre, Lucas Sasha, dando a consistência defensiva que foi a cara da equipe.

Legenda: Carpini terá a missão de recolocar o Fortaleza na Série A Foto: KID JUNIOR /SVM

Margem de crescimento

Sem dúvida, o Fortaleza tem muita margem de crescimento para a Série B. Thiago Carpini tem um grupo que pode crescer muito tecnicamente, com as adições de Juan Miritello, Wellington e Paulo Baya.

Além de um melhor encaixe de Fuentes, Luan Freitas e GB.

Legenda: Luiz Fernando é um dos reforços do Fortaleza com margem para crescer rendimento Foto: KID JUNIOR / SVM

O técnico Carpini, que tem um histórico vitorioso em Série B, afirmou ter dúvidas se algum clube da Série B tem elenco mais forte que o Fortaleza.

O Leão estreia no dia 21, fora de casa, contra o Botafogo/SP e terá 13 dias - provavelmente com duas datas de Copa do Brasil - para começar bem na 'Segundona'.

Onde o Leão pode chegar?

A Série B deste ano dará duas vagas diretas: campeão e vice, e duas vagas após playoffs: 4º x 5º e 3ºx 6º.

Analisando os integrantes da Série B, o Fortalezaá está entre os 6 mais fortes. E estar entre os 6, representa tanto buscar o acesso direto quanto em caso de oscilação, buscar a 6ª vaga do playoff.

Pelo desempenho nos estaduais, surgem como forças: Novorizontino, favorito ao título pelo que jogou no Paulistão, Ceará, Fortaleza, Goiás, Juventude, América/MG, Atlético/GO e Sport.

Mas Criciúma, Náutico e Londrina podem surpreender. Só aí tem 10 clubes disputando com o Fortaleza, mas o Tricolor de Aço mostrou competitividade suficiente para lutar pelo acesso.