Com Matheusinho à disposição, Mozart deve mudar o esquema do Ceará para o 4-3-3?

O Ceará começou a temporada atuando no 4-3-3, com um ataque formado por Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca, e com Vina como único meia.

Mas com a má fase de Fernandinho, Mozart escalou Matheus Araújo como segundo meia e mudou o esquema para o 4-4-2, com a equipe goleando o Tirol por 4x1 na última rodada da 1ª Fase: o Vovô atuou em um 4-2-2, com dois atacantes - Lucca e Pedro Henrique - e dois meias - Vina e Matheus Araújo.

No jogo seguinte, o bom momento se confirmou, e na melhor atuação do Ceará na temporada, veio a goleada de 5x1 diante do Ferroviário.

A equipe jogou com a seguinte formação tática:

Legenda: Formação do Ceará no 4-4-2, atual esquema de Mozart Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Ainda que um dos meias caia pela esquerda do ataque em alguns momentos, eles recompõem e iniciam a fase ofensiva no meio campo.

E os dois meias, Vina e Matheus Araújo, são exatamente os artilheiros do Vovô na temporada 2026, cada um com 3 gols.

Muda ou não muda?

Mas com Matheusinho à disposição, Mozart deve manter o esquema tático ou modificar para o 4-3-3 ou o esquema que mantém tem dado certo para o jogo de domingo contra o Horizonte no PV?

Neste momento é complicado sacar Vina ou Matheus Araújo pelo que estão jogando, mas Matheusinho chegou como reforço de peso e daria outra caraterística ao time, de mais velocidade, 1x1 e drible.

E como ficaria o Ceará com a entrada do novo reforço:

Opção 1

Uma formação possível é a entrada de Matheusinho no lugar de Matheus Araújo. E Vina jogando centralizado no meio.

Legenda: Uma opção de formação no 4-3-3 é a entrada de Matheusinho no lugar de Matheus Araújo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 2

A outra opção é deixar Vina de centroavante - Lucca iria para o banco - e mantendo Matheus Araújo como meia centralizado.