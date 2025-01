Com 'Gigantes' ameaçados, o que está em jogo na última rodada da 1ª Fase da Liga dos Campeões

No próximo dia 29, será disputada a última rodada da 1ª Fase da Liga dos Campeões. Serão 18 jogos, com 36 equipes envolvidas na rodada que definirá os 24 classificados para as fases seguintes: Oitavas de Final e Playoffs.

Esta é a primeira edição da Champions League sob o novo formato de fase da liga. Os oito primeiros classificados avançam diretamente para as Oitavas de Final. As outras 8 equipes das Oitavas serão conhecidas por um playoff entre o nono e o 24º lugar.

Legenda: Classificação da 1ª Fase da Champions League após a 7ª rodada Foto: Reprodução / UEFA

Só dois classificados

E com o novo formato, imprevisível e meio 'confuso', só duas equipes estão classificadas - Liverpool e Barcelona - já nas Oitavas de Final.

Legenda: O Liverpool faz campanha perfeita na 1ª Fase da Liga dos Campeões e já está classificado para as Oitavas de Final Foto: Divulgação / Liverpool FC

Outras 16 equipes estão garantidas ou nas os oitavas-de-final ou no play-off: Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico de Madrid, Bayern, Brest, Celtic, Dortmund, Feyenoord, Inter, Juventus, Leverkusen, Lille, Milan, Monaco e Real Madrid.

Bayern e Real Madrid, duas equipes de peso, ainda podem avançar diretamente para as Oitavas de Final. Ambos estão com 12 pontos, na 15ª e 16ª colocações, mas se vencerem na última rodada, combinações são possíveis para estarem entre os 8.

Gigantes à perigo

E para a última rodada, dois gigantes correm risco de eliminação: Manchester City e PSG.

Curiosamente, as duas equipes se enfrentaram na 7ª rodada, com o PSG vencendo o City por 4 a 2. Ainda assim os dois estão ameaçados: o time francês está em 22º com 10 pontos, enquanto os citizens estão em 25º, com 8 pontos.

Os dois precisarão de pontos na última rodada para avançar contra equipes com o mesmo objetivo. O Manchester City recebe o Brugge, que está em 20º com 11 pontos. Já o Paris Saint-Germain visita o Stuttgart, que tem 10 pontos.

Já eliminados

Nove clubes já estão eliminados: Bologna, Estrela Vermelha, Girona, Leipzig, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Praha, Sturm Graz, Young Boys.

Jogos da última rodada