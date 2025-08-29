Com Floresta lutando por vaga na 2ª Fase, o que está em jogo na última rodada da Série C

Neste sábado (30), após a 19ª rodada, será concluída da 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Três vagas no G8 e duas vagas no Z4 ainda estão em jogo.

O Floresta, representante cearense, está entre os 10 clubes que ainda sonham com as três vagas abertas no G8.

Já estão classificados para a 2ª Fase: Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo.

Legenda: Classificação da Série C restando apenas uma rodada para o fim da 1ª Fase Foto: Reprodução / ogol

3 vagas no G8

As vagas em aberto no G8 são: 6º, 7º e 8º. As disputam: Guarani/SP (6º com 26), Brusque (7º com 25), Ituano (8º com 24), Floresta (9º com 24), Botafogo/PB (10º com 23), Confiança (11º com 23), Figueirense (12º com 23), Ypiranga (22º pontos), CSA (14º com 22) e Maringá (15º com 22).

Contas para o Verdão:

Para voltar ao G8, o Floresta, com 24 pontos precisará vencer e 'secar' pelo menos um de seus 3 adversários diretos: Guarani (6º com 26), Brusque (7º com 25) e Ituano (8º com 24).

Se vencer e um deles tropeçar, o Lobo da Vila se classifica. O jogo mais difícil é o do Ituano, que enfrenta o vice-líder Náutico fora de casa.

Legenda: Leston Junior comanda o Floresta na Série C Foto: Kely Pereira / Floresta EC

Se empatar, o Verdão só se classifica com uma complexa combinação de resultados. O Ituano precisa perder, além de Botafogo-PB (10º com 23), Confiança (11º com 23) e Figueirense (12º com 23), Ypiranga (13º com 22) e CSA (14º com 22) não vencerem.

Rebaixamento

Retrô e Tombense já cairam. O Floresta não corre mais risco. Duas vagas ainda estão em disputa, por ABC (18º com 18), Itabaiana (17º com 19), Anápolis (16º com 20), Maringá (15º com 22), CSA (14º com 22). Como ABC x Itabaiana se enfrentam, um deles cairá, mas quem vencer pode ultrapassar outros adversários, principalmente se for o time sergipano, por causa do número de vitórias.

Jogos da última rodada da Série C:

30/08 - 17:00

Floresta x São Bernardo

Náutico x Ituano

Ponte Preta x Londrina

Confiança x Retrô

Tombense x Guarani/SP

Anápolis x Botafogo-PB

Maringá x Caxias

Ypiranga-RS x Figueirense

Brusque x CSA

ABC x Itabaiana