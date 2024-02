Clássico-Rei é marcado pelo equilíbrio nos últimos 10 anos; veja números

Ceará e Fortaleza fazem um dos clássicos mais importantes do país, mobilizando massas torcedoras que tornam o espetáculo único. Duas camisas pesadas que se equivalem neste clássico centenário de muita história. Os dois ferrenhos rivais fazem o 1º Clássico-Rei do ano neste sábado (15), às 16h40 no Castelão, prometendo muito equilíbrio. Equilíbrio este que é a marca dos últimos 10 anos (2014-2023): em 51 jogos, são 17 vitórias de cada lado e 17 empates. Os dados são do site ogol. Mais equilíbrio do que isso impossível.

Dos 51 jogos, são 26 pelo Campeonato Cearense, 8 pelo Brasileirão da Série A, 9 pela Copa do Nordeste, 4 pela Copa do Brasil e 4 pela Taça Fares Lopes. São 55 gols marcados pelo Ceará, contra 53 do Fortaleza.

Onde levam vantagem

As curiosidades dos últimos 10 anos de Clássico-Rei são muitas. O Vovô leva vantagem em confrontos da Série A (6 vitórias contra duas do Fortaleza) e Copa do Nordeste (4 vitórias e 5 empates), enquanto o Leão leva vantagem nos duelos pelo Campeonato Cearense (11 vitórias, 9 empates e 6 derrotas), e na Copa do Brasil (2 vitórias, um empate e uma derrota).

Como mandantes

Levando em conta os mandos de campo o Leão foi mandante em 28 partidas, enquanto o Alvinegro em 23. Vale lembrar que nem todos os clássicos foram disputados com torcida dividida (50x50). Já houve clássicos de portões fechados, torcida única, e de divisões de (90% x 10%) e atualmente (60% x 40%).

E levando em conta os mandos, dá empate de novo: Nos 23 jogos que o Vovô mandou, são 8 vitórias alvinegras, 7 empates e 8 vitórias do Fortaleza. Nos 28 jogos que o Leão foi mandante, são 9 vitórias leoninas, 10 empates e 9 vitórias do Ceará.

Maiores vitórias

As maiores vitórias de cada um neste período são: do Ceará, a goleada de 4x0 pela Série A de 2021 com mando do Fortaleza. E o Leão venceu por 3 a 0 na Copa do Brasil de 2021, com mando do Ceará.