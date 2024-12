Cearense Série B de 2025 tem fórmula definida; veja participantes

Nesta quarta-feira (4), foi definição da fórmula de disputa da Série B do Campeonato Cearense. A reunião na Federação Cearense de Futebol contou com a presença dos representantes dos 10 clubes participantes.

Jogarão a Série B: Itapipoca, Tiradentes, Caucaia, Atlético, Maranguape, Icasa, Crato, Guarani de Juazeiro, Pacatuba e Quixadá.

A competição contará com times de muita tradição no futebol cearense. Icasa e Guarani de Juazeiro, que já fizeram grandes campanhas na elite, terão mais uma oportunidade de retornar. Deles, o Icasa promete mais investimento, pela tradição e tamanho da torcida.

Pelo que fizeram na Fares Lopes, Caucaia e Atlético prometem boa campanha também, eles que foram rebaixados da elite no ano passado.

Outra novidade é o retorno do Quixadá. Campeão da 3ª estadual, o Canarinho do Sertão espera se consolidar na 2ª divisão.

Legenda: O Icasa é um dos favoritos ao acesso e um dos times mais tradicionais nesta Série B Foto: @amorim_fotografo / Icasa



Fórmula de Disputa

Os clubes presentes aprovaram por unanimidade a fórmula proposta pela FCF. Prevista para iniciar no dia 8 de fevereiro, a competição será realizada em quatro fases. Posteriormente, a Diretoria de Competições da FCF publicará a tabela detalhada.

Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada, com base no critério de regionalização. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta. Esta fase será composta por um total de dez rodadas, nas quais cada clube jogará contra os demais adversários de seu próprio grupo.



Grupo A: Itapipoca, Tiradentes, Caucaia, Atlético e Maranguape

Grupo B: Icasa, Crato, Guarani, Pacatuba e Quixadá



Ao final da 1ª Fase, os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).



Os dois clubes que forem 5º colocados de cada grupo na classificação da 1ª Fase estarão rebaixados e disputarão o Campeonato Cearense Série C de 2026.



(2ª Fase): Os clubes classificados se enfrentam em jogos de ida e volta nas seguintes chaves:



Grupo C – 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

Grupo D – 2º do Grupo B x 3º do Grupo A



(Semifinal): Os clubes classificados se enfrentam em jogos de ida e volta nas seguintes chaves:



Grupo E – 1º do Grupo A x vencedor do Grupo C

Grupo F – 1º do Grupo B x vencedor do Grupo D



Os dois clubes classificados para a Final obterão acesso para o Campeonato Cearense Série A de 2026.



(Final): Os clubes classificados se enfrentam em jogo único na seguinte chave:



Grupo G – vencedor do Grupo E x vencedor do Grupo F



A final está prevista para o dia 10 ou 13 de abril.