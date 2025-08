Ceará mostra força ao conquistar 4 pontos contra os 'líderes' Cruzeiro e Flamengo

O Ceará enfrentou o líder da Série A por duas rodadas seguidas e conquistou 4 pontos. O saldo foi muito positivo para o Vozão, que mostrou muitas qualidades nos dois jogos.

No Mineirão, bateu o Cruzeiro por 2x1 na rodada anterior e neste domingo, empatou com o Flamengo em 1x1 no Castelão.

Para um cenário que se desenhava temerário após a derrota para o Mirassol por 2x0 no Castelão, o Vozão deu a resposta que a torcida esperava com duas atuações sólidas. A equipe foi muito aplicada, muito concentrada e conquistou 4 pontos para orgulhar a torcida, que fez uma festa linda no Castelão.

Neste domingo contra o Fla, foi dominado no 1º tempo, com time carioca fazendo valer sua maior qualidade técnica, mas também contando com um Ceará muito cauteloso, muito tímido.

Na etapa final, precisando buscar o resultado, o Ceará foi aquele que se espera, atacando mais e foi melhor que o Flamengo.

O time empatou, conseguiu controlar o Rubro-Negro quando foi atacado e empate foi justo.

Legenda: Pedro Raul fez o gol do empate do Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

Atuações

O Ceará teve dificuldade para marcar o Flamengo no 1º tempo, com as linhas altas do time carioca e a marcação pressão na saída de bola. Além disso, deixou Arrascaeta muito solto. Ele fez o gol do Fla em falha de marcação de Marllon e Matheus Bahia.

É sempre difícil segurar um time com a qualidade do Mengo, com Samuel Lino de um lado e Plata do outro, Arrascaeta no meio e Bruno Henrique centralizado.

E ainda contava com Jorginho chegando, assim como Emerson Royal.

Assim, Richardson e Dieguinho fizeram um grande jogo pelo Ceará.

A dupla foi bem, como também Willian Machado e Fabiano, outros pontos fortes na marcação alvinegra.

Ofensivamente, Pedro Henrique deixou a desejar, e com Galeano marcando muito os avanços de Samuel Lino, o ataque do Ceará não funcionou na 1ª etapa.

Legenda: Ceará fez outro bom jogo defensivamente, com Richardson indo bem mais uma vez Foto: KID JUNIOR / SVM

Vozão cresceu

Na etapa final, o Ceará mudou a postura. Matheus Bahia passou a apoiar mais, muito pela entrada de Lucas Mugni, que controlou mais a posse de bola.

Aylon também jogou melhor que Pedro Henrique.

O gol do empate do Ceará foi em ótima bola de Mugni para Pedro Raul, que também fazia um bom jogo e precisava voltar a marcar.

Um cara tão útil como ele precisava de um gol.

O Vozão ainda tentou sair mais em busca da virada, mas não poderia se expor, pela qualidade do Fla.

O empate acabou justo, e o Ceará saiu fortalecido ao conquistar 4 pontos contra os líderes.

O próximo desafio é contra o Palmeiras, fora de casa, outro time que luta pelo título, mas o Ceará já deu mostras que pode dar trabalho aos times da ponta da tabela e ser osso duro de roer no Allianz Parque.