Ceará e Fortaleza podem se classificar juntos para a semifinal do Cearense já no fim de semana

Ceará e Fortaleza podem garantir juntos, vaga na semifinal do Campeonato Cearense neste fim de semana. Ambos lideram seus grupos e se vencerem, chegam a seis pontos e garantem vaga.

No sábado, o Leão recebe o Iguatu, às 16h30 no PV, e no domingo, o Vovô enfrenta o Horizonte, às 18 horas, também no PV.

E como os times de um grupo enfrentam o do outro, se os dois vencerem, se ajudam no objetivo comum. Já que tiram pontos dos adversários do outro e se classificam juntos.

Em qualquer cenário de vitória, os dois avançam, independente do resultado de Floresta x Ferroviário, já que não poderiam mais ser ultrapassados pelo 3º colocado de seus grupos:

Legenda: Com vitórias, Fortaleza e Ceará se classificam, independente do resultado de Floresta x Ferroviário Foto: Reprodução / srgoool

E se empatarem?

Se o Leão empatar com o Iguatu e o Vovô com o Horizonte, só um deles se classificará, dependendo do resultado entre Floresta x Ferroviário na segunda-feira.

Se o Floresta vencer, o Fortaleza se classifica com um empate e o Ceará vai para a última rodada no Clássico-Rei precisando de pontos.

Legenda: Fortaleza pode garatir vaga na semifinal do Cearense com um empate Foto: Reprodução / srgoool

Se o Ferroviário vencer, o Ceará se classifica com um empate e o Fortaleza vai para a última rodada no Clássico-Rei precisando de pontos.

Legenda: Ceará pode garatir vaga na semifinal do Cearense com um empate Foto: Reprodução / srgoool

Se perderem?

Se perderem seus jogos, a definição dos dois classificados para a semifinal será na última rodada, no dia 8, com Clássico-Rei no Castelão.