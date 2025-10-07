Ceará e Fortaleza param na Data Fifa, mas acontecerão jogos que os interessam; Veja a quem 'secar'

Ceará e Fortaleza só voltarão a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro no dia 15 de outubro. A parada acontece devido a Data Fifa, quando acontecem jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em outros continentes e amistosos da Seleção Brasileira, nos dias 10 e 14.

Mas se os dois clubes cearenses não entrarão em campo neste período, acontecerão jogos atrasados que interessam a eles. Um interessa ao Ceará, e dois interessam ao Fortaleza.

Jogos atrasados marcados na Data Fifa

Quarta-feira (8) - 19 horas - Arena MRV

Atlético/MG x Sport

Quarta-feira (8) - 21h30 - Maião

Mirassol x Fluminense

Sábado (11) - 19h - Allianz Parque

Palmeiras x Juventude

Classificação da Série A

Legenda: Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Reprodução / srgoool

Quem 'secar'?

O Ceará é o 10º colocado da Série A com 34 pontos e já pode sonhar com um G8, estando 4 pontos do Fluminense, em 7º, e São Paulo, 8º, ambos com 34. Assim, para o Vovô, um tropeço do Fluminense é interessante para manter o adversário próximo.

O detalhe é que o jogo atrasado do Vozão é exatamente contra o Tricolor das Laranjeiras, no dia 29, no Maracanã. O jogo do returno, no Castelão será 3 dias depois.

Legenda: Atlético e Fluminense estarão em campo na Data Fifa, com o Leão de olho no resutado do Galo, e o Vovô no resultado do Flu Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fortaleza é o 18º com 24 pontos, e está 4 pontos de sair do Z4. Dois adversários diretos do Leão entram em campo. O Galo é o 15º com 29. Assim, o ideal é um tropeço do time mineiro, que é o pior do returno. Vale lembrar que o Sport, mesmo na lanterna da Série A, empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 no domingo no Mineirão, até saindo na frente. O interessante seria que o Galo não 'desgarrasse' se mantendo na 'alça' de mira do Leão tropeçando.

O detalhe é que o Leão enfrenta o Galo duas vezes. O jogo atrasado ainda está sem data, na Arena MRV, e depois o recebe no Castelão, pela 34ª rodada.

Outro jogo que interessa ao Fortaleza envolve o Juventude, rival ultrapassado pelo Leão na rodada anterior. O Juve visita o líder Palmeiras. Assim, se a lógica prevalecer, o Verdão bate o time gaúcho e o mantém atrás do Leão de Aço.

Próximos jogos atrasados

12ª rodada - Ainda sem Data

Sport x Flamengo - Ilha do Retiro

Fluminense x Ceará - Maracanã - 29/10 - 19h

13ª rodada - Ainda sem data

Santos x Palmeiras - Vila Belmiro

14ª rodada

Bahia x Internacional - Arena Fonte Nova - 22/10 - 19h

16ª rodada - ainda sem data

Atlético-MG x Fortaleza - Arena MRV

Quais times tem mais jogos atrasados?