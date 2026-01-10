Ceará e Fortaleza iniciam temporada 2026 com contratações tímidas e objetivos parecidos

Praticamente um mês após o traumático rebaixamento para a Série B, Ceará e Fortaleza vão estrear na temporada 2026, entrando em campo pelo Campeonato Cearense neste fim de semana. O Vovô estreia no sábado (10), contra o Floresta, no Domingão, enquanto o Leão estreia no dia seguinte, no domingo (11), contra o Ferroviário no Presidente Vargas.

Ainda sem curar as feridas do rebaixamento na última rodada da Série A, no dia 7 de dezembro, os dois clubes chegam para a temporada 2026 com contratações tímidas e objetivos parecidos na temporada como um todo.

Mercado tímido

É sabido que o mercado para um clube rebaixado da A para a B é cruel, difícil e muito hostil pelo radical corte no orçamento e queda brutal de poder financeiro. Por isso, em um mês, Ceará e Fortaleza anunciaram poucos jogadores e não conseguiram evitar algumas saídas relevantes. Além de mudarem de treinadores: Mozart no Vovô e Thiago Carpini no Leão.

Legenda: Com dois acessos na carreira, Mozart e o departamento de futebol do Ceará adotam estratégia para Cearense 2026 Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Vovô anunciou apenas 3 reforços - o lateral-direito Alex Silva, o lateral-esquerdo Fernando e o atacante Juan Alano -, além de fechar com o goleiro Jorge, do Grêmio, enquanto o Fortaleza anunciou apenas Mailton, e fechou com o volante Ronald, ex-Grêmio. Além disso, fez movimentos de mercado: Cardona voltou de empréstimo, Pierre foi comprado junto ao Tombense e Lucas Gazal ficou em troca com Allanzinho.

Legenda: Thiago Carpini recebeu apenas um reforço para o início de temporada do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortalezaec

Perdas significativas

As perdas foram mais significativas: o Ceará perdeu Matheus Bahia, Fabiano, Willian Machado, Marllon, Fernando Sobral, Lucas Mugni, Galeano e Pedro Raul.

O Fortaleza perdeu Gaston Avila, Bruno Pacheco, Tinga, Yago Pikachu e Brenno Lopes.

Times-Base

Ainda com as perdas, os treinadores terão uma base interessante para iniciar o Campeonato Cearense. O Ceará manteve Bruno Ferreira, Richard, Eder, Rafael Ramos, Dieguinho, Richardson, Zanocelo, Lucas Lima, Matheus Araújo, Vina, Lucca, Pedro Henrique e Fernandinho.

Legenda: Vina é uma das peças remanescentes do elenco do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Já o Fortaleza, manteve Brenno, João Ricardo, Helton Leite, Vinicius Silvestre, Kuscevic, Britez, Benevenuto, Mancuso, Diogo Barbosa, Weverton, Rossetto, Lucas Sasha, Crispim, Prior, Matheus Pereira, Herrera, Moisés, Kayke, Lucero, Bareiro e Deyverson.

Legenda: Moisés está entre os principais remanescentes do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortalezaec

Mas para a estreia no Estadual, o Vovô atuará com sua equipe sub-20, com os 'grupo principal entrando em campo só no dia 14 contra o Maranguape no PV, enquanto o Leão já vai com força máxima.

Objetivos semelhantes

Além de disputar o título cearense, que será finalizado no início de março - 1 e 8 as duas finais, ambos tem objetivos semelhantes para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

As três competições mais importantes e de nível mais alto serão disputadas paralelamente a partir de março - a Série B começa no dia 21 - e até lá, ou seja, em dois meses, os elencos precisarão estar mais encorpados, com os departamentos de futebol de ambos com mais noção do mercado e do que podem investir para o grande objetivo, que é o retorno para a Série A.

A Série B será desafiadora, mas ambos tem potencial para serem protagonistas do campeonato e retornarem juntos para a elite.