Ceará avança fora de casa na Copa do Brasil, mas atuação apática preocupa para a Série B

O estádio estava vazio, não tinha pressão da torcida adversária e rival era limitado no Castelão em São Luis (MA). O Ceará poderia se sentir em casa, à vontade, mas teve uma atuação preocupante em seu 1º jogo fora de casa na temporada, pela 3ª Fase da Copa do Brasil.

Venceu por 1x0, mas tomou 3 bolas na trave e deixou o Maranhão muito à vontade para criar jogadas. O Vovô teve mais sorte que juízo no jogo desta quinta-feira.

O sistema de marcação do Vovô esteve muito mal. Rafael Ramos e Fernando estavam perdidos na marcação de Will e Vagalume.

Lucas Lima também deixou muito espaço na marcação, assim com os zagueiros, Luizão e Eder, falharam.

A defesa alvinegra permitiu duas cabeçadas de Lucão que acertaram a trave de Richard.

E no setor ofensivo, Melk esteve apagado, Vina também e Wendel, errou na melhor chance do 1º tempo.

Os melhores no 1º tempo foram Zanocelo e Matheus Araújo.

Legenda: Zanocelo foi um dos poucos do Ceará que fizeram uma boa partida Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Na etapa final, Matheusinho entrou no lugar de Melk e não mudou a cara do jogo.

E o Maranhão acertou a trave de novo em chute de Lucas, e teve em Vagalume e Felipe Sales como peças desequilibrantes.

Quando Fernandinho entrou, também não conseguiu mudar o panorama do jogo, sem criar nada.

A classificação veio, no sufoco, o adversário agora é o São Bernardo/SP, fora de casa, provavelmente no dia 18, e curiosamente será o rival da estreia da Série B no dia 21, no Castelão.

Foi a pior partida do Ceará no ano, e a equipe precisa mostrar mais se quiser começar bem a Série B.