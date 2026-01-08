CBF divulga tabela básica da Copa do Brasil ampliada com 126 clubes, mas de democrática não tem nada
Entidade aumenta participantes da competição, mas clubes de elite continuam entrando em fases avançadas, tirando o brilho e a imprevisibilidade do torneio mata-mata
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela básica da Copa do Brasil 2026, com 126 clubes e 9 fases do torneio. A ampliação de participantes é recorde, muitos chamarão de competição democrática por ter clubes de todos os Estados e regiões do país, mas não é bem assim.
Não dá para chamar uma competição democrática quando os seus participantes disputam mais fases que os outros e há 'proteção' aos clubes de elite.
A graça da Copa do Brasil, por ser de mata-mata, é a imprevisibilidade, algo impossível nos Pontos Corridos. Mas a CBF, faz com que 106 clubes disputem um 'funil', até sobrarem apenas 12 'sobreviventes', que cruzarão com os 20 clubes da Série A 2026 na 5ª Fase, totalizando 32.
Os 102 times vão enfrentar em jogo único, estes imprevisíveis, sujeitos a zebras - sempre bem vindas na Copa do Brasil - até chegarem à 5ª Fase, com jogos de ida e volta contra os times de Série A.
E as zebras?
O que há de imprevisível nisso? Nada. A CBF 'conforta' Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo e os demais times de Série A, evitando que façam jogo único em um campo hostil e com alto risco de serem eliminados.
Quem não lembra do ASA eliminando o Palmeiras em 2002, o Baraúnas de Cícero Ramalho tirando o Vasco em 2005, o América-RN viirando contra o Fluminense em 2014 no Maracanã, o Globo/RN eliminando o Inter em 2022, o Afogados eliminando o Atlético-MG em 2020 em Ingazeira) e o Sousa tirando o Cruzeiro com um 2x0 na Paraíba em 2024?
Em algumas dessas zebras, o como as eliminações do Inter em 2022, do Galo em 2020 e do Cruzeiro em 2024, foram em fases iniciais disputadas em jogo único na casa do time menor. Mas a CBF mudou o regulamento para evitar esse tipo de cenário.
A graça da competição era uma zebra assim, permitir histórias dos times menores avançando.
Disparidade
A Copa do Brasil não pode ser chamada de democrática se os 126 clubes não entram em igualdade de condições.
Um time da Série A fará apenas 9 jogos para ser campeão, e sempre jogando partidas de ida e volta (exceto a final). Para Ceará, Fortaleza ou Maracanã, por exemplo, fariam 3 jogos a mais (12), em 3 fases em jogos únicos, e claro, imprevisíveis. O Tirol jogaria mais ainda: 13 partidas.
É o mesmo argumento que o campeão da Libertadores utiliza quando vai enfrentar um gigante europeu no Intercontinental de clubes: joga duas fases a mais e reclama.
O certo seriam o número de jogos serem iguais. Tanto na Copa do Brasil, quanto no Intercontinental. E que quem for melhor avance, independente das condições.
Enfim, os times das Séries B - entre eles Ceará e Fortaleza - e os demais classificados, começarão desde as fases iniciais e tentarão sobreviver para enfrentar os 'poderosos'.
Diagrama de Fases e Datas:
1ª Fase: 28 clubes (18 e 19 de fevereiro)
Os 28 piores ranqueados pela CBF se enfrentarão em jogo único, avançando 14. O Tirol estará nessa fase.
2ª Fase: 88 clubes (25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março)
Os 14 classificados se juntam a outros 74, mais bem colocados no ranking da CBF. Lá já estarão Ceará, Fortaleza e Maracanã.
3ª Fase: 48 clubes (11 e 12 de março)
Os 44 classificados da etapa anterior se juntam a Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) para avançarem 24.
4ª fase: 24 clubes (18 e 19 de março)
Será disputada pelos 24 classificados da terceira fase, se classificando 12 após os confrontos em jogo único.
5º fase: 32 clubes (22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio)
Nessa fase, os 20 clubes da Série A iniciam na competição com mais 12 que 'sobreviveram' formam os 32. E a CBF ainda dividirá os clubes em 2 potes, com os 16 melhores ranqueados enfrentando os 16 piores ranqueados.
Oitavas de final, quartas e semifinais (de agosto a novembro)
Serão disputadas em dois jogos.
Final (6 de dezembro)
A Final será em jogo único pela 1º vez na história, em local ainda a ser definido pela CBF.