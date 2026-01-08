CBF divulga tabela básica da Copa do Brasil ampliada com 126 clubes, mas de democrática não tem nada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela básica da Copa do Brasil 2026, com 126 clubes e 9 fases do torneio. A ampliação de participantes é recorde, muitos chamarão de competição democrática por ter clubes de todos os Estados e regiões do país, mas não é bem assim.

Não dá para chamar uma competição democrática quando os seus participantes disputam mais fases que os outros e há 'proteção' aos clubes de elite.

A graça da Copa do Brasil, por ser de mata-mata, é a imprevisibilidade, algo impossível nos Pontos Corridos. Mas a CBF, faz com que 106 clubes disputem um 'funil', até sobrarem apenas 12 'sobreviventes', que cruzarão com os 20 clubes da Série A 2026 na 5ª Fase, totalizando 32.

Os 102 times vão enfrentar em jogo único, estes imprevisíveis, sujeitos a zebras - sempre bem vindas na Copa do Brasil - até chegarem à 5ª Fase, com jogos de ida e volta contra os times de Série A.

Legenda: Os times da Série A só entram na 5ª Fase da Copa do Brasil, em jogos de ida e volta Foto: Gilvan de Souza, Adriano Fontes e Mariana Sá/Flamengo

E as zebras?

O que há de imprevisível nisso? Nada. A CBF 'conforta' Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo e os demais times de Série A, evitando que façam jogo único em um campo hostil e com alto risco de serem eliminados.

Quem não lembra do ASA eliminando o Palmeiras em 2002, o Baraúnas de Cícero Ramalho tirando o Vasco em 2005, o América-RN viirando contra o Fluminense em 2014 no Maracanã, o Globo/RN eliminando o Inter em 2022, o Afogados eliminando o Atlético-MG em 2020 em Ingazeira) e o Sousa tirando o Cruzeiro com um 2x0 na Paraíba em 2024?

Em algumas dessas zebras, o como as eliminações do Inter em 2022, do Galo em 2020 e do Cruzeiro em 2024, foram em fases iniciais disputadas em jogo único na casa do time menor. Mas a CBF mudou o regulamento para evitar esse tipo de cenário.

Legenda: O Atlético-MG foi eliminado pelo Afogados de Ingazeira, de Pernambuco, em jogo único da casa do adversário Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro

A graça da competição era uma zebra assim, permitir histórias dos times menores avançando.

Disparidade

A Copa do Brasil não pode ser chamada de democrática se os 126 clubes não entram em igualdade de condições.

Um time da Série A fará apenas 9 jogos para ser campeão, e sempre jogando partidas de ida e volta (exceto a final). Para Ceará, Fortaleza ou Maracanã, por exemplo, fariam 3 jogos a mais (12), em 3 fases em jogos únicos, e claro, imprevisíveis. O Tirol jogaria mais ainda: 13 partidas.

Legenda: Ceará e Fortaleza, por terem sido rebaixados na Série A, entrarão em fases iniciais da Copa do Brasil 2026 Foto: KID JUNIOR / SVM

É o mesmo argumento que o campeão da Libertadores utiliza quando vai enfrentar um gigante europeu no Intercontinental de clubes: joga duas fases a mais e reclama.

O certo seriam o número de jogos serem iguais. Tanto na Copa do Brasil, quanto no Intercontinental. E que quem for melhor avance, independente das condições.

Enfim, os times das Séries B - entre eles Ceará e Fortaleza - e os demais classificados, começarão desde as fases iniciais e tentarão sobreviver para enfrentar os 'poderosos'.

Diagrama de Fases e Datas:

1ª Fase: 28 clubes (18 e 19 de fevereiro)

Os 28 piores ranqueados pela CBF se enfrentarão em jogo único, avançando 14. O Tirol estará nessa fase.

2ª Fase: 88 clubes (25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março)

Os 14 classificados se juntam a outros 74, mais bem colocados no ranking da CBF. Lá já estarão Ceará, Fortaleza e Maracanã.

3ª Fase: 48 clubes (11 e 12 de março)

Os 44 classificados da etapa anterior se juntam a Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) para avançarem 24.

4ª fase: 24 clubes (18 e 19 de março)

Será disputada pelos 24 classificados da terceira fase, se classificando 12 após os confrontos em jogo único.

5º fase: 32 clubes (22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio)

Nessa fase, os 20 clubes da Série A iniciam na competição com mais 12 que 'sobreviveram' formam os 32. E a CBF ainda dividirá os clubes em 2 potes, com os 16 melhores ranqueados enfrentando os 16 piores ranqueados.

Oitavas de final, quartas e semifinais (de agosto a novembro)

Serão disputadas em dois jogos.

Final (6 de dezembro)

A Final será em jogo único pela 1º vez na história, em local ainda a ser definido pela CBF.