CBF confirma nova data para início da Série D; Veja estreias dos times cearenses e premiações

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira (11), a nova data de início da Série D do Campeonato Brasileiro, que será no próximo fim de semana. A entidade adiou o início do torneio em uma semana após atraso nos laudos dos estádios.

Assim, os times cearenses na disputa, Ferroviário, Maracanã, Iguatu e Horizonte conheceram a data das suas estreias:

O Azulão estreia no dia 19, às 16h, contra o Sampaio Corrêa, no Morenão, em Iguatu.

No mesmo horário, o Maracanã estreia contra o Tocantinópolism no Ribeirão, em Tocantinópolis-TO.

O Galo joga logo depois, às 16h30, contra o América-RN, no Domingão, em Horizonte.

No dia 20, às 16 horas, é a vez do Ferroviário estreiar, contra o Central, no Lacerdão, em Caruaru-PE.

Legenda: O Ferroviário estreia na Série D no dia 20 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Cotas da Série D

Em conselho técnico realizado nesta sexta-feira (11), a CBF anunciou um investimento recorde para a competição – cerca de R$ 130 milhões de reais – ano passado esse montante ficou em torno de R$ 110 milhões.

As Cotas e premiações dos clubes participantes também tiveram um incremento expressivo, totalizando agora R$ 40 milhões.

Veja divisão

Primeira fase (cota de participação): R$ 458 mil (64 clubes)

Segunda fase: + R$ 170 mil (32 clubes);

Oitavas de final: + R$ 170 mil (16 clubes);

Quartas de final (jogo de acesso): + R$ 170 mil (4 clubes);

Semifinais: + R$ 170 mil (4 clubes);

Final: + R$ 250 mil (2 clubes).