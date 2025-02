Campanhas nos Estaduais garantem 18 clubes na Série D de 2026: veja quem já se classificou

Com as fases decisivas dos Campeonatos Estaduais, 18 vagas na Série D de 2026 foram definidas, sendo três delas no futebol cearense: Ferroviário, Maracanã e Tirol. Os dois primeiros por terem chegado às semifinais do Estadual, e a Coruja por ser o melhor da classificação geral tirando os 4 semifinalistas.

Classificados para a Série D 2026:

Ferroviário

Maracanã

Tirol

ASA/AL

Jacuipense

Atlético de Alagoinhas

Porto/BA

Uberlândia/MG

Betim/MG

Democrata de Governador Valadares/MG

Velo Clube/SP

Noroeste

Portuguesa/SP

Azuriz/PR

São Joseense/PR

Cianorte/PR

São Luiz de Ijuí/RS

Guarany de Bagé/RS

Legenda: O Maracanã foi campeão do Interior e garantiu vaga na Série D 2026 Foto: Divulgação / Maracanã

Vagas restantes

A Série D de 2026 será disputada por 64 equipes. A CBF oferta 60 vagas, enquanto as 4 restantes são das equipes que caem da Série C.

Assim, ainda restam 42 vagas a serem distribuídas. Muitas destas vagas serão preenchidas por Campeões Estaduais e das Copas Estaduais no 2º semestre, como a Copa Rio e a Copa Paulista. Algumas Copas, como a Fares Lopes aqui no Ceará, dão vaga na Copa do Brasil do ano seguinte e não na Série D.

Mudança de critérios

Até 2016, as campanhas no Estaduais garantiam os clubes na Série D do mesmo ano. Mas para adequação de calendário, a CBF passou a dar as vagas para o ano seguinte. Assim, se um clube se destacasse no Estadual de um ano, ele iria para a Série D do ano seguinte.

A regra anterior era mais simples, mais fácil do torcedor entender e dava mérito esportivo ao grupo atual daquele clube. Muitas vezes um time que fez um Estadual marcante, era completamente desfeito e chega enfraquecido para a edição do ano seguinte.

Vamos pegar o exemplo do Tirol, que garantiu a vaga pela 1ª vez em sua história, via Estadual 2025, para a edição de 2026. Quais jogadores do atual elenco estarão na Coruja para 2026?

Com a grande rotatividade do futebol brasileiro, nem preciso dizer que os elencos mudam demais.

Em outras palavras, um elenco poderia vir 'embalado' para a Série D, o que não acontece mais.

Outro ponto a comentar é que um clube garante vaga na Série D do ano seguinte, mas se ele também estiver na edição atual, se ele subir para a Série C, abrirá uma vaga para outro. Isso pode acontecer com Ferroviário e Maracanã em 2025 (vamos torcer pra isso). Com o regulamento anterior, isso não acontecia.

Mas enfim, esse é o regulamento, e a Série D é muito legal e muito importante para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Ela é a base da pirâmide do futebol nacional e movimenta 64 clubes. Uma pena a Série D não ter uma duração maior, para garantir mais calendário - e empregos - por mais tempo.