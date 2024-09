Bruno Ferreira já substituiu Richard na Série B de 2023 após lesão do titular; veja desempenho dele

Com a lesão de Richard, que teve ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e não jogará mais pelo Ceará até o fim do ano, Bruno Ferreira surge como primeira opção para assumir a meta do Ceará. Foi assim no fatídico jogo contra o Coritiba, na última quarta-feira, quando Richard se lesionou gravemente.

Ainda que o Ceará tenha contratado Luiz Daniel, de 30 anos, ex-Floresta, e conte também com Maycon Cleiton, vindo do Vitória na 1ª 'janela' mas ainda não estreou, Bruno Fereira deve ser a opção de Condé, pelo menos neste primeiro momento. Ainda restam 11 rodadas da Série B a serem disputadas, e Vovô é o 8º com 39 pontos, 4 do G4.

E a situação não é nova para Bruno Ferreira. Em 2023, ele também substituiu Richard em 20 rodadas da Série B. Richard se lesionou em jogo contra o CRB pela 12ª rodada, com desconforto muscular no músculo adutor da coxa. Ele ainda teve lombalgia e lesão no pé, voltando apenas nas rodadas finais.

Legenda: Bruno Ferreira foi titular no Ceará em 5 jogos este ano Foto: Divulgação / Ceará SC

Bruno Ferreira foi titular 15 jogos seguidos, da 13ª a 28ª rodada. Ele só não atuou mais, por um desentendimento com Vágner Mancini após ser substituído no intervalo por André Luiz virou titular após isso. E Bruno Ferreira só voltou nas rodadas 35, 36 e 37.

E como foi o desempenho de Bruno Ferreira? Em 20 jogos, foram 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, com 21 gols sofridos. A média de gols sofridos por partida foi de 1,1, com 3 defesas por jogo, segundo o sofascore.

Ele fez boas partidas, como diante do Mirassol, quando entrou para a Seleção da rodada, na vitória por 2 a 0 do Ceará no PV. Outro bom jogo foi na vitória por 3 a 1 diante do Londrina. No mais, o desempenho foi irregular, assim como de toda equipe naquela reta final da Série B.

Veja jogos de Bruno Ferreira em 2023:

Vila Nova 3x1 Ceará

Ceará 2x0 Mirassol

Botafogo 2x2 Ceará

Novorizontino 4x1

Ceará 3x1 Londrina

Ceará 1x0 Criciúma

Tombense 2x2 Ceará

Ceará 1x1 Ponte Preta

Vitória 1x0 Ceará

Ceará 1x0 ABC

Guarani 0x0 Ceará

Ceará 1x1 Ituano

Juventude 1x0 Ceará

Mirassol 1x1 Ceará

Ceará 3x0 Botafogo-SP

Sport 2x0 Ceará

Ceará 0x0 Avaí

Sampaio Corrêa 1x1 Ceará

Ceará 3x1 Londrina

Ceará 2x1 Criciúma

Em 2024

Este ano, Bruno Ferreira jogou pouco. Foram apenas 5 jogos. Em duas vitórias, um empate e duas derrotas. Foram 8 gols sofridos, com 1,6 de média sofrido.

Curiosamente, foram duas partidas contra o Coritiba pela Série B, e uma contra o Vila Nova, próximo adversário. No jogo no OBA, na derrota do Ceará por 3 a 2, Bruno Ferreira falhou em um dos gols.

Jogos de Bruno Ferreira em 2024

Coritiba 3x2 Ceará

Vila Nova 3x2 Ceará

Ceará 1x0 Coritiba

Ceará 2x1 Itabaiana

Ceará 1x1 Ferroviário