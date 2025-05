Balanço da 5ª rodada da Série D: Fase do Ferroviário é preocupante e Horizonte reage

A 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi ruim para o futebol cearense. Dos 4 representantes, três perderam: Ferroviário, Maracanã e Iguatu.

Quem 'salvou' o futebol cearense na Série D foi o Horizonte, que venceu o Sousa por 1x0 e ganhou sua primeira na competição. O resultado foi muito importante para o Galo, que mantém chances de classificação. O Horizonte está em 7º do Grupo A3 com 4 pontos, 3 do Central, que abre o G4.

Ferroviário preocupante

Legenda: Ferroviário e Horizonte estão no Grupo A3 Foto: Reprodução / CBF

O Tubarão da Barra foi derrotado pelo Treze por 1x0, conhecendo sua 3ª derrota em 3 jogos fora de casa.

A equipe coral caiu para 5º com 6 pontos, pontuação conquistada em casa. A equipe de Tiago Zorro terá 3 jogos dificílimos em sequência (América/RN em casa, Santa Cruz fora, e depois o mesmo adversário em casa). São dois favoritos ao acesso e que despontam no Grupo A3.

Zorro tem mantido uma base da equipe do 1º semestre, apenas com as entradas de Léo Paraíso, Airton Santos, Felipe Cruz e Brayan, novidades para a Série D.

A equipe não tem rendido fora e precisará melhorar a performance para se classificar. O time está em 5º com 6, mas já vê Santa Cruz e América/RN dispararem, e a subida de rendimento de Treze e Central de Caruaru.

Iguatu e Maracanã oscilando

Legenda: Iguatu e Maracanã estão no Grupo A2 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Azulão e Alvianil também perderam pelo Grupo A2. O Azulão perdeu em casa para o Altos/PI por 3x2, líder do Grupo. O time caiu para 3º com 6 pontos, mas ja vê a outros adversários se aproximarem, incluindo o último colocado, o Parnahyba, que venceu o Maracanã por 3x2.

E como a 5ª rodada do Grupo A2 ainda não terminou, com 2 jogos no dia 21, Tocantinópolis x Imperatriz e Sampaio Corrêa x Maranhão, os dois cearenses podem perder posições na tabela.

Análise

A Série D é muito equilibrada, com as equipes com níveis de elencos e investimentos muito próximos. Exceto Santa Cruz e América/RN no Grupo A3, não dá para cravar se uma equipe irá se classificar ou não. Tudo depende de um encaixe de time, desfalques por lesão ou suspensões que o time terá ao longo das 14 rodadas da 1ª Fase.

O certo é que os 4 representantes cearenses lutarão até a 14ª rodada por vaga no G4 em um torneio traiçoeiro e equilibrado. Pelo investimento que tem, o Ferroviário pode se classificar. Mas o Grupo é pedreira. O Horizonte precisa de uma arrancada e lidar com o investimento baixo.

Maracanã e Iguatu possuem times mais ajustados que o Galo do Tabuleiro, são fortes jogando em casa, competitivos, e mas também possuem limites de orçamento e elenco..

Nos outros grupos, pensando em um mata-mata, Tuna Luso (A1), ASA (A4), Ceilândia (A5), Portuguesa (A6), Cianorte (A7) e Joinville (A8), lideram seus grupos e despontam como favoritos ao acesso.

Jogos dos Cearenses na 6ª rodada:

GRUPO A2

24/05 - 16h - Ribeirão

Tocantinópolis x Iguatu

25/05 - 16h - Almir Dutra

Maracanã x Sampaio Corrêa

GRUPO A3

25/05 - 16h - Lacerdão

Central x Horizonte

25/05 - 17h - Presidente Vargas

Ferroviário x América-RN