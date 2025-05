Balanço da 4ª rodada: Luta dos 4 cearenses será árdua por classificação na Série D

A 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro mostrou uma realidade dura, mas já esperada, para os 4 representantes cearenses: a luta por classificação será árdua, ponto a ponto.

Apesar de dois estarem no G4 de seus grupos, Iguatu no A2 (3º com 6 pontos) e Ferroviário no A3 (4º com 6 pontos), o equilíbrio por classificação marca o certame. Além deles, o Maracanã é o 6º com 5 pontos no A2 e o Horizonte é o 8º com 1 ponto no A3.

Na 4ª rodada, apenas o Iguatu venceu: 3x0 diante do Parnahyba, no Morenão. Os demais foram derrotados: Ferroviário levou 4x0 do Sousa/PB no Marizão, o Maracanã perdeu para o Altos/PI por 1 a 0 no Albertão e o Horizonte foi derrotado por 1x0 no Domingão para o Treze/PB.

Legenda: Iguatu e Maracanã estão no Grupo A2 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Ferroviário e Horizonte estão no Grupo A3 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Assim, o cenário dos grupos é de muita disputa. Iguatu e Maracanã no A2 disputam com Altos (8), Imperatriz (7), Maranhão (5); O Sampaio Corrêa corre por fora, com 4.

No Grupo A3, o Ferroviário com 6 pontos, disputa com Santa Cruz (10), América/RN (7), Central (7), Treze (6). Sousa/PB e Santa Cruz/RN com 4, correm por fora.

O Horizonte, com apenas 1 ponto, não deve ter forças para lutar por classificação. O Galo do Tabuleiro deve fazer apenas figuração.

Legenda: O Iguatu venceu e entrou no G4 do Grupo A2 Foto: João Marcos Lima | ADI

Oscilações de Iguatu e Ferroviário

Analisando a campanha dos 4 cearenses até então, Iguatu e Ferroviário venceram as duas partidas em casa, mas perderam os dois jogos fora que fizeram.

A goleada sofrida por 4x0 para o Sousa/PB, dá sinais preocupantes para o Ferroviário quando joga como visitante. Na próxima rodada, jogará outra vez como visitante, agora contra o Treze/PB.

Uma campanha com 50% de aproveitamento pode classificar no limite ou mesmo eliminar uma equipe. São 7 jogos em casa e 7 fora, e com 21 pontos, alguns clubes garantiram vaga nos últimos anos, outros não, mas com uma pontuação menor foi possível avançar, como o Atlético em 2024, com 18 pontos. Assim, Iguatu e Ferroviário precisarão ser mais regulares para avançar.

O Maracanã parece ser um time com atuações mais regulares, seja dentro e fora de casa, mesmo no momento fora do G4 do A2.

Jogos dos Cearenses na 6ª rodada:

GRUPO A2

17/05 - 17:00 - Morenão (CE)

Iguatu x Altos

18/05 - 16:00 - Pedro Alelaf

Parnahyba x Maracanã

GRUPO A3

17/05 - 16:30 - Domingão

Horizonte x Sousa/PB

18/05 - 16:00 - Amigão

Treze x Ferroviário