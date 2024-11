Arrancada para o acesso: Ceará tirou 11 pontos para o Novorizontino nas últimas 11 rodadas

O Ceará conquistou um acesso emocionante para a Série A do Campeonato Brasileiro em uma rodada cheia de reviravoltas, com o Vozão comemorando após o empate em 0 a 0 com o Guarani/SP em Campinas (SP). O Vozão subiu em 4º com 64 pontos, mesma pontuação no Novorizontino, 5º colocado, mas o Vovô teve mais vitórias que o adversário direto.

Mais do que os resultados paralelos na última rodada, como a derrota do Novorizontino por 1 a 0 para o Goiás em Goiânia, o acesso do Vovô se explica pela arrancada alvinegra nas 11 rodadas finais e não apenas a combinação da última. Reduzir o acesso do Ceará a um tropeço do Novorizontino ou 'ajuda' do Goiás é não entender nada de um campeonato de pontos corridos que premia a regularidade e não a aleatoriedade.

Claro que o Ceará correu riscos ao não vencer o Guarani pela atuação ruim que fez, mas o clube chegou para a última rodada com 3 possibilidades de acesso pela arrancada espetacular que fez e uma delas se confirmou. Simples.

A arrancada do Ceará nas 11 rodadas finais fez toda diferença para o acesso, mas também a derrocada do time paulista. A derrota do Novorizontino na última rodada não foi aleatória e a equipe já vinha caindo de rendimento. Se nas 11 rodadas finais o Alvinegro conquistou 25 pontos, o Novorizontino só fez 14. Ou seja, o Vozão tirou 11 pontos em 11 rodadas para ultrapassá-lo e chegar ao G4.

Veja Cronologia do acesso:

27ª rodada (11 pontos)

Antes da 28ª rodada, o Novorizontino era o líder da Série B com 50 pontos, enquanto o Ceará era o 9º com 39, diferença de 11.

28ª rodada (9 pontos)

Na 28ª rodada, o Vovô começou a tirar a diferença, caindo para 9, ao golear o Vila Nova por 4 a 0 no Castelão e o Novizontino empatar com o Santos em 1 a 1 na Vila Belmiro.

29ª rodada (9 pontos)

Na 29ª rodada, as duas equipes ganharam seus jogos: o Ceará venceu o Brusque e o Novorizontino bateu a Ponte. A diferença se manteve em 9, mas o Vovô saltou para a 6º posição, com o Tigre na liderança.

30ª rodada (9 pontos)

Na 30ª rodada, as duas equipes perderam fora de casa. O Ceará para o Sport, e o Novorizontino para o Amazonas, com a diferença se mantendo em 9 pontos.

31ª rodada (6 pontos)

Na 31ª rodada, a distância voltou a diminuir, caindo para 6 pontos. O Vozão venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no Castelão, e o Tigre perdeu para o Sport em Novo Horizonte.

32ª rodada (3 pontos)

Na 32ª rodada, a vantagem do Novorizontino caiu para apenas 3 pontos. O Alvinegro venceu mais uma, batendo o Ituano por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Tigre perdeu para o Mirassol por 1 a 0, também fora.

33ª rodada (6 pontos)

Na 33ª rodada, uma rara que foi desfavorável ao Ceará. O Vozão perdeu para o Santos por 1 a 0 na Vila, e o Tigre venceu o Avaí por 2 a 0 em casa. Assim, a distância aumentou para 6 pontos.

34ª rodada (6 pontos)

Na 34ª rodada, os dois venceram, com a distãncia se mantendo em 6 pontos. O Vozão bateu o Paysandu por 2 a 1 no Castelão, e o Novorizontino venceu o Guarani por 2 a 0 no Brinco de Ouro.

35ª rodada (6 pontos)

Na 35ª rodada, os dois venceram outra vez, com a distãncia se mantendo em 6 pontos. O Vozão bateu o Avaí por 2 a 0 no Castelão, e o Novorizontino venceu a Chapecoense por 2 a 0 na Arena Condá. O Vozão estava 2 pontos do G4 e o Tigre na vice-liderança.

36ª rodada (3 pontos)

Na 36ª rodada, o Ceará entrou no G4 ao vencer o Botafogo/SP por 4 a 1, chegando a 60 pontos, ficando apenas 3 do Novorizontino, que perdeu em casa para o Operário por 1 a 0..

37ª rodada (1 ponto)

Na 37ª rodada, o Vozão venceu o América/MG por 1 a 0 no Castelão, se manteve no G4 e ficou apenas 1 ponto no Novorizontino, que empatou em casa com o Paysandu em 1x1 e caiu para 3º

39ª rodada (Ceará ultrapassa e sobe para a Série A)

Na 38ª rodada, o Vovô estaria na Série A se vencesse o Guarani. Mas Mirassol, Sport e Novorizontino também precisavam de resultados. Sport e Mirassol venceram, o Ceará empatou em 0 a 0 no Brinco de Ouro, enquanto o Novorizontino perdeu para o Goiás por 1 a 0 na Serrinha e caiu para 5º, com o Vozão conquistando o acesso na 4ª colocação. Foi a 3º rodada seguida do Novorizontino sem vencer, conquistando apenas 1 pontos, e o Vozão conquistou 7. Nada mais justo o acesso após a arrancada de um e a derrocada do outro.