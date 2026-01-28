Araguaína-TO ou Primavera-SP? Conheça o possível adversário do Ceará na 2ª Fase da Copa do Brasil

O Ceará conheceu seu possível adversário na 2ª Fase da Copa do Brasil após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (28).

O Vovô encara Araguaína-TO ou Primavera-SP, que se enfrentam em jogo pela 1ª Fase no dia 18/02.

Também por sorteio, foi definido que o Vozão será mandante da partida única, que deve acontecer nos dias 25 ou 26/2 ou 4 ou 5/3, de acordo com a tabela base da CBF.

E quem são os prováveis adversários do Vovô

Araguaína/RO

O Tourão do Norte é o atual campeão tocantinense. Será apenas a segunda participação do Araguaína na Copa do Brasil: a equipe disputou em em 2010, quando foi eliminado na 1ª Fase pelo Guarani de Campinas.

A equipe voltou aos torneios nacionais após 15 anos, ao garantir vaga na Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste e Série D do Campeonato Brasileiro.

Legenda: O Araguaína volta a competições nacionais após 15 anos e jogará a Copa do Brasil e Série D Foto: Evandro Mendes/ TV Anhanguera

No Campeonato Tocantinense 2026, a equipe fez duas partidas, vencendo uma e empatando outra.

A base da equipe é de jogadores que atuaram por equipes do Centro-Oeste. A equipe conta com Gabriel Cassimiro, que jogou no Ferroviário em 2020.

O técnico da equipe é gaúcho Fabiano Borba. O time base da equipe é: Flávio Henrique, Chibão, Ian, Rafael Leandro, Gabriel William, William, Gustavo Gomes, Alisson Índio, Ailton, Gabriel Cassimiro e Marcos Paulo.

Primavera/SP

A equipe de Indaiatuba/SP, jogará um torneio nacional pela 1ª vez em sua história de 99 anos. O Fantasma, como é chamado, joga pela 1ª vez o Paulistão da Série A.

Por isso, a equipe tem o maior investimento de sua história, contando com jogadores experientes. O zagueiro Ligger, ex-Fortaleza, o volante Yuri Lima, ex-Santos, Fluminense e Juventude/RS, o atacante Paulo Baya, ex-Ceará e o Gabriel Poveda, ex-Avai e Vila Nova/GO.

Outro conhecido do futebol cearense é o goleiro Dheimison, que jogou a Série C pelo Floresta no ano passado.

Legenda: O Primavera joga o Paulistão da Série A 1 em 2026 e tem nomes conhecidos do futebol cearense Foto: @tainaphotos | Primavera SAF

No Paulistão, o Primavera fez 5 jogos, vencendo dois (Capivariano e a sensação Mirassol), empatou com o Guarani de Campinas e perdeu para Botafogo e Novorizontino.

O técnico da equipe é Rafael Marques, de 42 anos, ex-atacante do Botafogo e Palmeiras. É o primeiro trabalho dele como treinador.

A equipe base do Primavera é: Victor Hugo, Kevin, Afonso, Ligger, João Victor, Júnior Caiçara, Luan Martins, Welliton, Matheus Anjos, Paulo Baya e Gabriel Poveda.