Após 3 rodadas da Série B Cearense, Maranguape e Quixadá lideram seus grupos; Icasa vence a primeira

Na quinta-feira (19), foi disputado o jogo atrasado da 1ª rodada, com o Icasa goleando o Quixadá por 4 a 1 no estádio Abilhão, gols de Valtinho (2x), Juliano e Patrick Torelli.. Foi a primeira vitória do Verdão do Cariri na competição, um dos principais favoritos ao acesso.

Com isso, as 3 primeiras rodadas da competição foram disputadas em sua totalidade, sem mais jogos pendentes. Assim, o panorama para a 4ª rodada fica mais claro nos Grupos A e B, com disputas pela liderança que dá vaga direta nas semifinais, vagas para as quartas e quadrangular da permanência.

Legenda: O Icasa goleou o Quixadá com 2 gols de Valtinho Foto: Reprodução / Icasa

GRUPO A

O Maranguape lidera o Grupo A com ótima campanha até então. Em 3 jogos, são 2 vitórias e um empate, com 7 pontos na tabela. A equipe ainda não sofreu gols e tem 77% de aproveitamento. O Gavião venceu as duas partidas que fez como mandante, no Almir Dutra, em Maracanaú e folga na rodada. A 4ª rodada pode permitir a aproximação de Caucaia e Itapipoca, que se enfrentam.

GRUPO B

O Quixadá lidera a chave, mas vem de goleada sofrida no Abilhão por 4 a 1 na 1ª rodada. O time tem 6 pontos em 3 rodadas, e a liderança está ameaçada. O Canarinho do Sertão visita o Guarani de Juazeiro no domingo em jogo que vale a liderança.

O Icasa também pode ser líder se vencer o Pacatuba no domingo e Guarani de Juazeiro e Quixadá empatem.

Classificação após a 3ª rodada

Legenda: Classificação da Série B Cearense após a 3ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Na Série B, o líder de cada grupo avança direto para as semifinais, e os 2º e 3º colocados disputam as quartas de finais.

Veja jogos da 4ª rodada: