Análise: Vinicius Júnior decide, Brasil goleia e sai do sufoco na Copa América

O Brasil entrou pressionado contra o Paraguai pelo frustrante empate em 0 a 0 na estreia contra a Costa Rica. Um novo tropeço poderia complicar a classificação na 1ª Fase, mas a Seleção Brasileira fez um bom jogo e liderada por Vinícius Júnior, goleou o Paraguai por 4 a 1 em Las Vegas. O placar foi elástico pelo que foi o jogo, mas o Brasil mereceu a vitória.

Uma evolução já foi vista em comparação a apagada estreia. O time de Dorival demorou para engrenar no jogo, parecia ansioso para marcar o primeiro gol, mas quando saiu, construiu a vitória com naturalidade.

E o nome da goleada brasileira foi Vinicius Júnior. Ele marcou dois gols e foi o jogador que mais buscou jogadas, com velocidade e dribles. Foi a melhor partida dele com a camisa da Seleção Brasileira, ele que é sempre cobrado para ser protagonista com a 'amarelinha' como é no Real Madrid.

Ele fez dois gols de oportunismo. Um após passe de Paquetá que desviou na zaga, e outro aproveitando falha de Espinoza.

A atuação de Vini é uma boa notícia para a Seleção, já que ele precisa de confiança para mostrar seu futebol com a 'amarelinha'. Quem sabe ele atua ainda melhor. Se isso acontecer, o Brasil se torna forte candidato ao título, mesmo que ainda atrás de Argentina e Uruguai.

Atuações

O Brasil demorou a engrenar, com marcação solta. O meio-campo ainda não encaixou a marcação no adversário. E ao atacar, o Brasil demorou a finalizar as jogadas, sempre com um drible a mais ou errando passes.

Quando Paquetá perdeu o pênalti que poderia ter deixado o Brasil na frente, o time se ajustou, e com as chegadas de Bruno Guimarães e Wendell no apoio, o Brasil furou o bloqueio paraguaio, ainda que contando com falhas decisivas dos defensores da Albirroja.

A equipe de Dorival pode melhorar muito, e vitória pode ajudar na evolução. Falta finalizar mais de fora da área, e ajustar conexões ofensivas, com mais coordenação de movimentos entre os atacantes. Nem Paquetá, nem Rodrygo conseguem ser o meia de ligação que a Seleção precisa. O time depende muito dos pontas. Vini foi muito bem e Savinho foi regular.

Liderança é importante

Ao chegar aos 4 pontos em 2 jogos e com bom saldo, o Brasil está praticamente classificado para as quartas de final. O jogo contra a Colômbia é difícil, e o objetivo é vencer para garantir a 1ª colocação. Se for líder, enfrenta Estados Unidos ou Panamá nas quartas. Se for 2º, enfrenta o forte e talentoso Uruguai.