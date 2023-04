Análise: Vantagem construída pelo Ceará é importante na decisão, mas gol sofrido no fim frustra

Claro que qualquer vantagem em uma decisão de campeonato é importante. Não se pode desprezar a vantagem que o Ceará conseguiu na final da Copa do Nordeste ao vencer o Sport por 2 a 1 no Castelão, podendo até empatar para ser campeão no dia 3 na Ilha do Retiro. O problema foi o contexto em que essa vantagem foi definida após o apito final: o Ceará tinha a vantagem de dois gols até os acréscimos e sofreu um gol aos 52 minutos.

Portanto, o resultado é frustrante se pensarmos no que o Vovô tinha construído, já que o 2 a 0 era muito mais confortável, podendo perder por um gol de diferença para ficar com a taça. Sem falar na moral que o Sport levará para o jogo de volta, inflamando sua torcida para buscar uma vitória por um gol e levar para as penalidades.

Crueldades

Sim, o futebol pode ser cruel e foi com a torcida do Ceará. Ela que fez uma festa linda, incrível antes e durante o jogo. Paradoxalmente o torcedor viu seu time vencer, mas saiu do Castelão com uma ponta de frustração. E isso pode ser transferido também para os jogadores. Claro que no momento em que acontece, há o abatimento natural, que deve durar ainda alguns dias. Mas o jogo na Ilha do Retiro só será daqui 13 dias, com o Vovô ainda jogando duas rodadas da Série B, portanto, time e torcida terão tempo para digerir o resultado.

E o futebol também foi cruel com o time do Ceará. O Vovô jogou para ter um resultado melhor, até superior a 2 gols. No 1º tempo, foi soberano, abriu a vantagem de 2 a 0, e na etapa final de jogo, desperdiçou chances claras para marcar o terceiro e não fez.

Até então, o Alvinegro fazia uma partida praticamente impecável na defesa - Luiz e Pagnussat seguros - os laterais marcando bem e Guilherme Castilho como grande destaque do jogo, voltando a ser titular.

Ceará cansou de novo

Mas como está sendo padrão do time este ano, na reta final dos jogos a queda de rendimento é abrupta. Com seus melhores jogadores cansados, Morínigo foi forçado a modificar a equipe, e o time caiu de rendimento, sofrendo o gol no fim. E não é exagero dizer que o Sport não mereceria o placar que 'achou'. Mas são coisas do futebol, e certamente, o time pernambucano, que jogou mal no Castelão, será muito mais perigoso na Ilha.

É, Ceará, resta se reagrupar para o jogo de volta e fazer valer a mínima vantagem que conseguiu na Ilha do Retiro. Não será fácil - nunca foi jogar lá - e o momento será de superação pela taça.