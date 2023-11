Análise: Vaga na Libertadores se distancia para o Fortaleza e até na Sul-Americana fica ameaçada

O Fortaleza vive o seu pior momento na Série A do Campeonato Brasileiro ao chegar aos 6 jogos sem vencer. Após a derrota por 2 a 1 para o Cuiabá, na Arena Pantanal na noite deste domingo, são 5 derrotas e um empate, complicando os objetivos do Leão por uma vaga na Libertadores via G6.

E o pior momento coincidiu com os jogos que antecederam a final da Sul-Americana e os disputados depois dela. O jogo diante do Cuiabá mostrou um Fortaleza cansado, sem força mental e intensidade para lutar pela vitória. O elenco dá sinais de esgotamento o período até o dia 18, data do duelo contra o Cruzeiro, no Castelão, será importante para recuperar parte disso. Realizar 72 jogos na temporada 2023 não é brincadeira e a conta parece ter chegado.

Libertadores distante

O Tricolor de Aço está na 12ª colocação com 43 pontos e já 14 distante do Flamengo, em 6º com 57. Entre o Leão e o G6, Athletico/PR (51 pontos em 34 jogos), Cuiabá (47 pontos em 34 jogos) e Corinthians (44 pontos em 34 jogos). Lembrando que São Paulo, campeão da Copa do Brasil e Fluminense, da Libertadores, estão à frente do Leão na tabela e não influenciam na disputa.

Claro que o Leão tem o 'trunfo' de 2 jogos a menos e a diferença pode ser reduzida para 8 pontos, mas ainda assim é um quadro difícil de ser revertido.

E a Sul-Americana?

As vagas na Sul-Americana de 2024 vão até o 14º lugar. Hoje o Leão está em 12º, mas já vê Internacional (43 pontos em 34 jogos), Santos (42 pontos em 34 jogos) e Vasco (40 pontos em 33 jogos).

O time carioca tem um jogo a menos e está em 15º, posição fora da zona de classificação. Assim, o Leão precisa ter atenção por uma vaga na Sul-Americana do ano que vem.