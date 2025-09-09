Análise: Seleção Brasileira está abaixo de quatro favoritas e precisará evoluir muito até a Copa

O Brasil encerrou sua participação nas Eliminatórias na noite desta terça-feira (9). A derrota na altitude de El Alto (4.090 metros) para a Bolívia era esperada, ela veio por 1x0, e a Seleção terminou na 5ª colocação com 28 pontos.

A colocação final não é relevante, atrás de Argentina, Equador, Uruguai e Colômbia, pela campanha acidentada do Brasil nas Eliminatórias, nem a atuação na altitude, e o que importa agora é a preparação da Canarinho nos últimos amistosos na Data Fifa em outubro, e os que fará contra africanos em 2026.

O técnico Ancelotti tem condições de convocar um bom grupo de jogadores e com um trabalho tático e coletivo, pode se aproximar das favoritas. Uma seleção com jogadores como Marquinhos, Casemiro, Paquetá, Bruno Guimarães, Raphinha, Estevão, Vini Junior, Luiz Henrique tem talento.

Legenda: O Brasil terminou as Eliminatórias em 5º após derrota para a Bolivia Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Sim, hoje o Brasil não é favorito para a Copa do Mundo de 2026. Claramente, existem 4 seleções mais fortes: Espanha, França, Argentina e Portugal.

As gerações do quarteto 'favorito' são melhores, há mais jogadores para desequilibrar um jogo e o coletivo é superior.

Cabe a Ancelotti encurtar esta distância até a Copa. Acredito que o Brasil está no mesmo nível de Uruguai, Alemanha, Holanda, Croácia e Colômbia.

Portanto, o sorteio da Copa e o chaveamento serão determinantes para chegar longe no Mundial. E claro, os jogadores estarem bem em junho-julho.

Quem acompanha Copas do Mundo - eu acompanho desde 1990 - nem sempre a melhor seleção é campeã, e sim a mais encaixada e em melhor momento .

A Copa de 2026 promete ser espetacular e a Seleção Brasileira pode sim surpreender as favoritas.