Análise: Se quiser lutar pelo acesso,Ceará não pode ser apático fora de casa como foi contra a Chape

O Ceará tinha a chance de entrar no G4 da Série B após a 26ª rodada se vencesse a fraca Chapecoense na Arena Condá neste domingo (14). Mas a equipe fez sua pior partida com o técnico Léo Condé, sendo derrotada pela Chape por 2 a 1 com toda justiça. Quem quer o acesso, como o Vozão busca, não pode perder este tipo de jogo. Tem que se impôr e vencer, mas o Ceará aceitou a pressão de um time limitadíssimo e perdeu. Não teve atitude de time que superior que é.

A atuação do Ceará foi injustificável. A equipe da Chapecoense é limitadíssima, está desesperada para sair do Z4 e o Vovô não aproveitou o seu melhor momento para vencer. A equipe que tinha o pior ataque da Série B até enfrentar o Ceará fez dois, e poderia até ter feito mais pelo que criou.

Se o sistema defensivo do Ceará preocupava antes da partida, depois dela, o nível de preocupação será ainda mais elevado.

Eric Melo na lateral-direita deu muito espaço, Rafael Ramos também e pouco criaram lá na frente. O zagueiro Matheus Felipe cometeu erros defensivos demais e falhou no 1º gol da Chape, que também contou com colaboração do goleiro Richard, que demorou a ir na bola, que nem foi tão forte. Mas o zagueiro, que é forte, não poderia ter deixado Jhonnathan cabecear. De todo sistema defensivo só David Ricardo se salvou.

Legenda: A defesa do Ceará não atuou bem, especialmente o zagueiro Matheus Felipe, que falhou no 1º gol da Chape Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O meio campo do Ceará também pouco funcionou. Sem Richardson, não teve a pegada necessária. Lourenço e De Lucca não conseguiram marcar Marcelinho e Rafael Carvalheira, que mandaram no jogo.

E na frente, o trio Aylon, Lucar Rian e Erick Pulga também não foram efetivos. Apenas Erick Pulga tentou um pouco mais, foi mais participativo e poderia ter empatado em bela finalização que o goleiro fez milagre.

As entradas de Barceló e Recalde pouco acrescentaram na etapa final, e a derrota é um sinal de alerta para o Ceará.

Legenda: O Ceará também não foi efetivo na marcação no meio campo e deu muito espaço Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Se quiser lutar até o final pelo acesso e subir para a Série A, precisará jogar melhor fora de casa. Só vencer no Castelão, onde é muito forte, não bastará. Vencer fora de casa será necessário e este jogo contra a Chape era um destes jogos. A diferença para o G4 ainda é de apenas 3 pontos, mas o Ceará já deveria estar lá há muito tempo, mas desperdiça as chances que tem.

A 'remada' pelo G4 parece infinita e a equipe precisa vencer o Coritiba na quarta-feira fora de casa. Precisa recuperar os pontos que perdeu contra a fraquíssima Chapecoense.