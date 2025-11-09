Análise: Para quem está no Z4, os erros pesam, o Fortaleza os empilha e compromete reação

O empate do Fortaleza com o Grêmio pela Série A no Castelão é daqueles resultados frustrantes, que comprometem a reação leonina na luta contra o Z4. Frustrante como foi contra o Santos e Ceará. O time leonino ameaça reagir, mas acaba sucumbindo, vacilando em momentos chave do jogo.

Se o time de Palermo compete, luta, em paralelo isso, comete erros determinantes para escapar resultados. Hoje, foi a falha do goleiro Breno, que colocou a bola em jogo e não viu Carlos Vinicius atrás dele, tomando um gol de forma bizarra.

O gol foi do empate, e até ali, o Fortaleza era melhor, ganhava por 1x0 e perdeu a chance do 2º gol, em lance 'fominha' de Breno Lopes.

Depois do gol o time ruiu, tomou a virada, e mostrou toda a vulnerabilidade de um time que luta pra não cair.

O Grêmio teve chance de ampliar ao fim do 1º tempo, e o Leão precisava mudar no intervalo.

Legenda: O Fortaleza tropeçou mais uma vez e não consegue se aproximar da saída do Z4 Foto: ISMAEL SOARES / SVM

E mudou. Palermo colocou logo 3 - Matheus Pereira, Moisés, Herrera - e o time fez um bom 2º tempo, pressionando um Grêmio recuado e empatando o jogo de falta.

Pressionou, criou chances, mas também mostrou pressa e afobação para fazer o terceiro. Moisés perdeu gol feito, o que seria o da virada. Assim como perdeu diante do Santos. E Herrera contra o Ceará.

Por fim, o empate é amargo, pois o Grêmio é um adversário de nível médio, no sentido de meio de tabela e para a situação leonina, vencer era fundamental.

O empate mantém a diferença para sair do Z4 em 5 pontos, e o time só tem 6 jogos para tirar a diferença. A cada rodada fica mais difícil, e com erros gritantes, complica mais.