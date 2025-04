Análise: O problema do Fortaleza não é a alta média de idade do elenco: É técnico, tático e mental

Após o Fortaleza tem sido engolido pelo Racing na estreia da Libertadores no Castelão, muito se falou sobre a média de idade elevada da equipe titular, que foi de 33,3 anos. Dez dos 11 que iniciaram o jogo tinham idade acima de 30 anos. Apenas o zagueiro Kuscevic tem 28 anos.

A equipe que começou o jogo: João Ricardo (36), David Luiz (37), Titi (37), Kuscevic (28), Diogo Barbosa (32), Lucas Sasha (35), Pol Fernandez (33), Emmanuel Martínez (30), Pikachu (32), Marinho (34) e Lucero (33).

Claro que quando acontece uma derrota como a de 3x0 com uma atuação sofrível, este questionamento aparece. Assim é o futebol. Sempre procuram uma justificativa ou uma explicação para uma derrota.

Mas pra mim, o problema do Fortaleza não é a idade avançada dos titulares. Atuar em um jogo de Libertadores com um time experiente, é mais do que normal pelo que a competição exige. O problema foi técnico, tático e mental. E isso não aconteceu só no jogo contra o Racing, mas ao longo da temporada.

Média de idade alta é comum na 'Era Vojvoda'

Na 'Era Vojvoda' o Fortaleza sempre teve uma média de idade alta, e foi G4 dos pontos corridos - com 38 rodadas - com uma equipe titular experiente. O elenco sempre foi experiente, com pouca utilização de jogadores da base.

Legenda: O trabalho de Vojvoda é ruim em 2025 e ele vive momento de pressão no Leão Foto: KID JUNIOR / SVM

Em 2024, o Fortaleza foi 4º colocado na Série A de Pontos Corridos com uma média de idade de 32,4 anos. Não é muito diferente da média do jogo contra o Racing.

Só para efeito de curiosidade, astá aqui a escalação do Fortaleza na vitória de 3x0 diante do Internacional que deu a 4ª colocação ao time na última rodada da Série A do ano passado:

João Ricardo (36), Tinga (31), Titi (37), Emanuel Brítez (33), Eros Mancuso (25), Matheus Rossetto (28), Hércules (24), Marinho (34), Pochettino (29), Moisés (28) e Lucero (33).

Mancuso, Moisés e Pochettino estão no elenco ainda e não foi pela ausencia deles no time titular que o Fortaleza perdeu para o Racing.

Legenda: O Fortaleza fez jogo muito ruim contra o Racing, mas não é um caso isolado na temporada Foto: KID JUNIOR / SVM

Claro que não ter mais Hércules no elenco, este sim, com 24 anos e que fazia a diferença, realmente pesa. Ele não tem substitutos a altura e ficou mais que provado que Pol Fernandez não é capaz de fazer em campo o que ele fazia. Além de estar mal, o argentino não tem essa característica, de pisar na área adversária, de finalizar. O agora jogador do Fluminense é muito mais completo.

Portanto, a média de idade alta para o jogo com o Racing não foi o problema do Fortaleza. Foi tudo que possa imaginar, menos isso.

Outros Problemas...

Foi técnico, tático, e mental. A equipe de Vojvoda não existiu nestes 3 quesitos muito importantes do jogo.

Técnico: Praticamente o time todo jogou mal ou está e má fase. João Ricardo fez uma partidaça e evitou um placar maior.

Tático: a defesa ficou espaçada, o meio não marcou como deveria e na frente, foi facilmente marcado.

Mental: o time ruiu após sofrer o primeiro gol, sendo presa fácil para o Racing.

Não tem funcionado

A média de idade alta do elenco funcionou na 'Era Vojvoda' pelas mudanças de escalação a cada jogo para sobreviver a maratona de jogos a cada temporada na qual o Fortaleza.

Esse ano o técnico mantém a estratégia, mas o futebol apresentado é muito pobre. Em 18 jogos na temporada, são 9 vitórias e 7 derrotas. E não é pela idade elevada do elenco ou um time titular específico.

Claro que o Fortaleza pode entender que o elenco precisa ser reformulado na janela ou até mesmo rejuvenescido. Mas se muitos jogadores sairem, não será pela idade, e sim pelo que eles não estão entregando.

O algo que precisa ser dito para finalizar: Vojvoda é maior técnico da história do Fortaleza, é ídolo por tudo que já conquistou no clube mas faz um trabalho ruim em 2025. Ele precisa se reinventar - leia-se uma nova forma de jogar - achar novas soluções para o Fortaleza. Ainda dá tempo.