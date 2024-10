Análise: Marinho poderia ter sido herói com belo gol, mas atrapalhou o Leão com expulsão infantil

O atacante Marinho foi sem dúvida o personagem do jogo Fortaleza 1x1 Atlético Mineiro, no Castelão nesta quarta-feira. Ele saiu de herói a vilão em minutos, como já aconteceu algumas vezes no Tricolor de Aço mesmo e na carreira. Ele estava jogando bem, marco um belo gol aos 14 do 1º tempo, mas aos 14 do 2º tempo colocou tudo a perder.

A partida estava nervosa, já com o empate do Galo aos 3 minutos com Fausto Vera, mas ao receber uma falta de Palacios, Marinho agiu de forma imprudente, dando uma cabeçada no jogador do Atlético e foi expulso direto. Ele não poderia ter perdido a cabeça assim eu uma falta simples de jogo. Alguns podem até achar a expulsão rigorosa - eu achei justa - mas quem achou rigorosa vai concordar comigo que o Marinho correu um risco ao agir assim e o árbitro entendeu como conduta violenta para cartão vermelho.

A torcida do Fortaleza ainda no estádio ficou na bronca com o atacante pela reação dela. Ele prejudicou o Fortaleza naquele momento, que fazia jogo equilibrado e poderia buscar a vitória.

Diferente da falta para expulsão de Tinga, aos 37, quando precisou fazer uma falta em Caio Maia. Com dois a menos, o Leão precisou se defender bravamente até os 58 para segurar um empate bom pelas circustâncias.

E para Marinho, fica a lição, de um jogador de talento. que pode resolver jogos com gols e jogadas importantes, como já fez pelo Leão e outros times na carreira. Ele só não pode atrapalhar com expulsões infantis, perdendo a cabeça como já aconteceu outras vezes. O empate foi ruim pensando no título da Série A e Marinho tem participação direta nisso.