Análise: Maracanã cai de pé e Rayr brilhou com 3 pênaltis defendidos em dois jogos com o Inter

A eliminação do Maracanã para o Internacional na 3ª Fase da Copa do Brasil é natural pela diferença de investimento das duas equipes. Em dois jogos, era muito difícil que o Alvianil cearense avançasse. A derrota do agregado por 4x0 foi cruel pelo tanto que o Maracanã lutou, mas retrata a superioridade colorada no dois jogos, no Beira-Rio e Orlando Scarpelli.

O Maracanã cai de pé, lutando muito, com destaque para seus defensores, que foram muito exigidos, mas o goleiro Rayr se consagrou nos dois confrontos, ao defender 3 pênaltis. Dois de Alan Patrick (um em cada jogo) e outro de Wesley (no jogo de hoje no Scarpelli). O Inter ainda bateu outro pênalti, com Alan Patrick, no travessão, que eu também dou mérito ao goleiro do Maraca. Explico: O craque colorado já foi pressionado por ter perdido duas cobranças com defesas do goleiro, além da de Wesley.

Segundo o Flashscore, Rayr fez 13 defesas ao logo dos dois jogos. A pressão colorada era esperada e o goleiro fez duas excelentes partidas.

🧱🧤 Precisamos enaltecer que é PÉSSIMO negócio bater pênalti contra o goleiro Rayr, do Maracanã. 🧤



Decisivo em 2025

Ele, que este ano, já tinha sido decisivo na classificação do Maracanã contra o ABC disputa de pênaltis na Pré-Copa do Nordeste, e na mesma Copa do Brasil contra Ferroviário e Ceilândia, classificando o Maracanã em todas. Ele também pegou um pênalti cobrado por Pedro Raul no Campeonato Cearense.

Ou seja, Rayr é ótimo pegador de pênaltis e mostrou isso ao longo da temporada. Mas sem dúvida a visibilidade de dois confrontos com o Inter são incomparáveis e será ótimo pra ele.

O cearense de Ibicuitinga, que já passou pela base do Grêmio (2012-2023) foi um dos destaques do Maracanã e continuará sua trajetória com o clube na Série D do Brasileiro. Ele foi um dos grandes vencedores do confronto, mesmo sem o Maracanã ter avançado.

Para o Alvianil, é buscar uma classificação para a próxima fase da Série D no Grupo A2. O time está em 6º com 5 pontos em 5 rodadas e tem adversários duros. Em um campeonato em que está previsto mata-matas nas fases finais, Rayr pode ser decisivo.