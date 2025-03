Análise: Lições para Fortaleza e Ferroviário após a goleada tricolor no Castelão

Claramente o Clássicos das Cores desta quarta-feira de cinzas pela Copa do Nordeste valiam muito mais para o Fortaleza. A começar pelas escalações. O Leão com um time forte, e o Ferroviário, com uma equipe reserva, atuando com apenas 3 titulares: apenas o zagueiro Ramires, o lateral Pablo Alves e meia Janeudo são titulares e começaram o jogo.

O recado do Ferroviário era claro, que a prioridade é o jogo de sábado pelo Campeonato Cearense. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida no PV, o Tubarão da Barra deposita suas esperanças em uma classificação para a final, ainda que o desafio seja dos mais difíceis.

Só que a disparidade em campo foi nítida no Castelão e a goleada de 4x0 foi justa e poderia ter sido ainda mais elástica. Com um time forte e um elenco que permite variações, o Fortaleza passou por cima do Ferroviário, que não conseguiu oferecer nenhuma resistência com seu time reserva.

Ainda que tenham existido falhas individuais nos gols do Fortaleza (Jeffão cometeu uma grave com 2 minutos de jogo), ficou claro que jogadores como Moisés, Pochettino, Martínez, Bruno Pacheco e Pikachu, todos atuando muito bem, fazem a diferença quando estão concentrados e em uma bom dia.

Moisés foi o melhor pelo Leão, com menção honrosa para Pochettino, que voltou a ser aquele meia que a torcida espera, articulador, com bons passes. Lucero ainda está abaixo, mas Moisés rendeu por ele.

O elenco do Fortaleza é muito forte e concentrado, fica muito difícil de ser batido. Essa é uma das lições ao elenco leonino. Se

Legenda: O Fortaleza foi muito superior ao Ferroviário e goleou no Castelão Foto: DAVI ROCHA / SVM

No Ferroviário, o time reserva é muito limitado e apesar de eu entender a decisão do técnico Tiago Zorro, o risco de goleada era grande e aconteceu. Outro risco é tirar a confiança do elenco, ainda que um time reserva tenha atuado.

Outro problema na ótica coral para esta goleada e dar uma moral ao Fortaleza para o jogo de volta pelo Estadual. O Leão estava pressionado por 4 jogos sem vencer, e esta goleada dará mais tranquilidade para o novo encontro no sábado.

E os jogadores do Fortaleza mais leves, mais confiantes, podem render muito mais do que estavam rendendo.

Para o Ferroviário é uma péssima 'notícia', que precisará de grande atuação de seus titulares, talvez a maior da vida de cada um, para superar o Fortaleza.

Allanzinho, Ciel, Gharib, precisarão jogar demais, assimo como todo o time ter um funcionamento tático perfeito. E o Leão precisará jogar de menos, para que uma surpresa aconteça.

Sem dúvida a goleada desta quarta-feira colocou o Fortaleza mais perto da final do Campeonato Cearense.